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Эджуке перешёл из ЦСКА в «Антверпен»

сегодня, 14:28

Нигерийский вингер ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в бельгийском «Антверпене».

25-летний игрок воспользовался регламентом ФИФА, который позволял ему покинуть «армейский» клуб до лета 2024 года.

В прошлой кампании Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА и выступал в Германии за «Герту».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:23, ред.
А разве все футболисты пригодны для командной игры? Взять хотябы, В.Г.Газзаева. Он никогда командным игроком не был. Пришел в ДИНАМО в 1979г., абсолютно забитым, дремучим футболистом и совершенно не умеющим играть в пас! Тогдашний диспетчер ДИНАМО- неповторимый А,И.Максименков, так намучался с ним, что заработал диабет. Максименков, будучи незаурядным футболистом и тончайшим тактиком на поле, не переставал учить Газзаева игре в пас, постоянно кричал на Валеру- показывая, куда бежать, кого держать!!! Газзаев был очень техничным футболистом, быстрым и острым. Один, мог обвести нескольких соперников, но в пас, толком, так и не научился играть- постоянно передерживая мяч...
pomor45
pomor45 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 19:22
Благо они все от природы бегуны отменные.
pomor45
pomor45 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 19:17, ред.
Федотов не за чемпионство борется, а за переход через него в Зенит. Игроки это остро чувствуют и ищут возможности трудоустроится.
pomor45
pomor45 ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
сегодня в 19:13
Исчерпывающая характеристика - ни убавить, ни прибавить. Для командной игры не пригоден.
Capral
Capral ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Он действительно беспонтовый игрок, в отличие от того же Промеса. Но футболист острый, техничный.

Вспоминаю как он убежал в игре против ДИНАМО и забил победный гол. Игрок постоянно державший в напряжении защиту соперника. Все его мячи я конечно не помню - я не болельщик ЦСКА и всех матчей команды не видел. Но классный игрок виден сразу.

Другое дело, он может не нравиться Вам, но это не значит, что он некачественный футболист. Его пригласили в Германию, в столичный клуб, что тоже само по себе не мало важно. Плохо то, что попал он не к тому тренеру. Но это уже совсем другая история...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:35, ред.
Да где он ярко играл?????я все матчи ЦСКА смотрю.беспонтовый игрок.который даже не умеет пас дать.просто бегает с круглым и все.Прежде чем писать такое.Пересмотрите матчи.90% загубленых атак.Игрок мусор.Остро .ярко.Я чаем не подавился чуть.У него две игры за ЦСКА более менее.остальное.все вс… и не внятно
Capral
Capral ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 18:25
После Герты. А вот восхождение, и довольно яркое- было в ЦСКА!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:47
Пошла по наклонной карьера у него после ЦСКА, мда..Ладно, удачи Чидеру в Бельгии!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:41
Все таки решил не возвращаться в ЦСКА,ну и попутного ветра !
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 17:28
Интересно в чём его самобытность заключается? Тупо в быстроте и отсутствии футбольного интеллекта? Таких всадников без головы каждый год из Африки пачками завозят.
Capral
Capral ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
сегодня в 17:25
Соглашаться или нет- ваше право. В ЦСКА- он играл ярко, остро, даже у Березуцких. А вот, попав в руки еще большей бездарности, чем "двое из ларца"- окончательно деградировал и деквалифицировался. К тому же, получил травму и на несколько месяцев выбыл из строя.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
сегодня в 17:23
Жаль, 33ником оказался(((
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 17:08, ред.
Медина в Спартак , Фернандес в Зенит, Карраскаль тоже не знаю куда и Дивеев хотел свалить и Чалов помнится тоже ,теперь- Эджуке , у нашей команды проблемы с деньгами на зарплату , а с кем Федотов за чемпионство в этом году будет побороться ?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:56
Да не.Не соглашусь.В герте играл как из ЛЛ.Да и в ЦСКА сыро играл
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:41
Ещё один Колобок. Я и забыл про него).
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 16:16
Бестолковый бегунок, с полным отсутствием футбольного интеллекта. РПЛ от его отсутствия не обеднеет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:41
Не переживайте только так сильно, Медина и Бонгонда его заменят с лихвой
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:31
Согласен! Но, потеря, каждого игрока уровня Эджуке- значительна для российского футбола .
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:28
Я не сравниваю их технические данные и возможности. Я только констатирую, потерю для ПЛ в лице Эджуке.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:11
У российских болельщиков и без Эджуке столько сейчас ярких моментов, что а глазах рябит)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:01
Никогда Эйддуке не будет и половинкой Куинси.
Да, он мог , но не чудо
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:00, ред.
Спасся, респект и удачи.
И главное, там где он теперь никто и слышал ифамилии чудокоача, от которого сейчас бегут леги
Capral
Capral
сегодня в 14:57, ред.
Вот, кого жаль!!! Украшение ПЛ России, такое же- как Промес в Спартаке!!!
И что особенно обидно, в прошлом году, яркий, самобытный форвард перешел в Герту, но, там и сгинул- попав в руки бездарного тренера- основателя вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола... А ведь, останься, он в ЦСКА, сколько мог бы еще подарить ярких мгновений болельщикам России...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:56
Потерю бойца вряд ли заметят...
Kolenok
Kolenok
сегодня в 14:41
Главное Заболотного удержать!!!
Naherger
Naherger
сегодня в 14:35
Жалко только,что денег на этого .... тратили
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:32, ред.
Ну и попутного ему ветра и перо в зад.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 14:30
Умер Максим,ну и х++ с ним!!!)
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