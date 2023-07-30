Эджуке перешёл из ЦСКА в «Антверпен»

Нигерийский вингер ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в бельгийском «Антверпене».
25-летний игрок воспользовался регламентом ФИФА, который позволял ему покинуть «армейский» клуб до лета 2024 года.
В прошлой кампании Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА и выступал в Германии за «Герту».
И что особенно обидно, в прошлом году, яркий, самобытный форвард перешел в Герту, но, там и сгинул- попав в руки бездарного тренера- основателя вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола... А ведь, останься, он в ЦСКА, сколько мог бы еще подарить ярких мгновений болельщикам России...
И что особенно обидно, в прошлом году, яркий, самобытный форвард перешел в Герту, но, там и сгинул- попав в руки бездарного тренера- основателя вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола... А ведь, останься, он в ЦСКА, сколько мог бы еще подарить ярких мгновений болельщикам России...
Вспоминаю как он убежал в игре против ДИНАМО и забил победный гол. Игрок постоянно державший в напряжении защиту соперника. Все его мячи я конечно не помню - я не болельщик ЦСКА и всех матчей команды не видел. Но классный игрок виден сразу.
Другое дело, он может не нравиться Вам, но это не значит, что он некачественный футболист. Его пригласили в Германию, в столичный клуб, что тоже само по себе не мало важно. Плохо то, что попал он не к тому тренеру. Но это уже совсем другая история...
Вспоминаю как он убежал в игре против ДИНАМО и забил победный гол. Игрок постоянно державший в напряжении защиту соперника. Все его мячи я конечно не помню - я не болельщик ЦСКА и всех матчей команды не видел. Но классный игрок виден сразу.
Другое дело, он может не нравиться Вам, но это не значит, что он некачественный футболист. Его пригласили в Германию, в столичный клуб, что тоже само по себе не мало важно. Плохо то, что попал он не к тому тренеру. Но это уже совсем другая история...