«Футбольными клубами владеют чудаки». Как ведут трансферные переговоры

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сегодня, 10:49

Детали внутренней кухни летних торгов.

У ключевых персон «мышление Трампа»

Старший сотрудник отдела работы с персоналом одного из клубов АПЛ поделился мыслями:

Часто проблема в том, что футбольными клубами владеют чудаки. Они все хотят лишь побеждать. У многих мышление Трампа. Установка – выиграть все бои. Или сохранить футболиста, или получить огромное вознаграждение, или подписать контракт с лучшим новичком, чтобы банально похвастаться. Поэтому порой сложно вести переговоры.

Не думают о футболе, интересах игрока и клуба. Хотят пощекотать эго, поэтому есть конфликты. Пандемия и технологии исключили переговоры в ресторанах и отелях. Но давить проще в личной беседе, когда работают методы ведения переговоров. А сейчас продавец может послать, выключив звук на телефоне, и мило продолжить беседу.

Позади времена, когда трансферы срывались из-за факсов, как переход Де Хеа в «Реал». Юристы клуба присылают по почте стандартный бланк, где вписана сумма ставки и детали о платежах и сроках. Но есть нюанс. Раньше агент был только у футболиста. Сейчас, раз клубами управляют чудаки, может быть три агента, у двух клубов и у игрока.

Родственники футболистов тоже стали чаще вмешиваться в трансферы. Как родители Мбаппе, которые дошли до поисков варианта с арендой Килиана. Переговоры ведет группа богатых и невероятно капризных людей. У многих «мышление Трампа» – неуважение к окружающим и слепая недалекая вера, что не бывает личных поражений.

Паутина инсайдеров влияет на рынок

Один из менеджеров раскрыл детали реального кейса. Подал заявку на игрока, а через час содержание документа было у журналистов:

Один час, настолько быстро. Обычно детали сливают позже, но скрыть их невозможно. Допускаю, слив произошел от клуба-продавца, чтобы поднять стоимость игрока и заинтересовать другие клубы.

Кроме команд, информацию Романо и другим инсайдерам поставляют агенты. Возьмем РПЛ . Тюкавин не продлил контракт с «Динамо», а нынешнее соглашение на год. Слита информация, якобы агент игрока Сафонов требует за подпись 3 миллиона евро. Посредник мог в ответ рассказать, что Тюкавина любой клуб может забрать за 15 млн евро.

«Динамо», чтобы защитить свои позиции, перечит инсайду. Якобы цена только для иностранных покупателей, ведь боятся ставки «Зенита» и ЦСКА . Кому верить? Никому конкретному. Даже Романо, хотя не первый год в одной постели с трансферным рынком, могут обвести вокруг пальца.

Иногда сливают информацию в корыстных целях. На кону десятки, а иногда сотни миллионов евро. Люди врут ради огромного куска пирога. Аукционы устраивают все. Иногда инициатором слухов становится сам футболист. Например, новости об интересе к Неймару могут быть лично от него. Бразильца задело отсутствие дельных приглашений.

В футбол играют эгоисты с длинным языком. Игрок говорит с напарником по команде. Уборщик клуба слышит и сразу пишет другу сообщение. Журналисты делятся слухами, чтобы не лишать читателей полной картины. В мире хаотичного распространения информации мало «уток», больше утечек. Трансферных секретов почти не осталось.

Все нарушают официальную процедуру

Покупатель идет сразу к игроку, хотя по правилам надо просить разрешения у продавца. Ставку делают после эскиза личного контракта. И здесь часто помогают агенты. Узнают у продавца размер стартовой суммы, которая потом часто вырастает. Это делается, чтобы чудаки, которые купили клуб, не обиделись из-за низкой ставки и не сорвали сделку.

На днях Леви отменил встречу с представителями «Баварии», ведь немцы заинтересованы в трансфере Кейна. Менеджер «Тоттенхэм» часто так поступает, чтобы казаться альфа-самцом, который давит, а не мнется с ноги на ногу в ожидании второй стороны. Но в больших клубах говорят, что подобное поведение не пользуется былым спросом.

Все предпочитают адекватных собеседников, даже если сам владелец клуба с приветом. Чтобы сэкономить время, знакомые переговорщики сразу предлагают лучшую сделку, исходя из финансового состояния своего клуба. Также менеджеры подтверждают мысль, которую часто повторяем при оценке трансферов:

Честно говоря, нет смысла удерживать игрока от трансфера, если он хочет уйти. Ты его просто рассердишь. К футболистам слишком часто относятся как к товару, а не как к человеку.

Футболистов не продают и не покупают. Человек не вещь. Есть сумма сделки, но это не цена от работорговцев. С другой стороны, футбольный рынок из-за эксцентричных миллиардеров у власти иногда напоминает базар с рабами. Верные сделки чаще всего срывают владельцы клубов. Миллиардеру стрельнул в голову с утра кофе – работа десятков людей насмарку.

Личные отношения сторон на первом плане

Как только покупатель видит на почте письмо с фразой «даем разрешение поговорить с игроком», то трансфер осуществлен. Остается последняя стадия – медицинский осмотр. Но зачастую данные о здоровье игрока получают окольными путями до начала переговоров. В футболе важно умение общаться, но изменения в обществе отражаются в бизнесе.

Раньше были люди, которые открывали дверь с ноги. Сейчас больше уважают адекватных специалистов. Например, когда «Арсенал» 10 лет назад предложил за трансфер Суареса 40 миллионов и 1 фунт, ведь для начала переговоров была эта нижняя планка, то владелец «Ливерпуля» Джон Генри написал в социальных сетях:

Как думаете, что они там курят на «Эмирейтс»?

Суарес через год за 82 миллиона евро перешел в «Барселону». Миллиардер из США был так взбешен неуважением со стороны «Арсенала», что отказался бы отдать им форварда независимо от суммы трансфера. В футболе личные симпатии и антипатии на первом плане. Поэтому Мбаппе нет смысла оставаться в ПСЖ , где нападающий взбесил своим поведением многих напарников, фанатов, руководство и владельцев клуба.