Дивеев выбыл до конца года после операции

Врач ЦСКА Сергей Измайлов рассказал о ситуации с травмированными защитниками команды — Игорем Дивеевым и Ильёй Агаповым.

Игорь Дивеев вернулся после успешной операции из Германии в Россию, и с понедельника уже приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор. Агапов продолжает восстановление после травмы, динамика положительная.