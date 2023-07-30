Дивеев выбыл до конца года после операции

Врач ЦСКА Сергей Измайлов рассказал о ситуации с травмированными защитниками команды — Игорем Дивеевым и Ильёй Агаповым.
Игорь Дивеев вернулся после успешной операции из Германии в Россию, и с понедельника уже приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор. Агапов продолжает восстановление после травмы, динамика положительная.
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