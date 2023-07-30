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Дивеев выбыл до конца года после операции

сегодня, 19:53

Врач ЦСКА Сергей Измайлов рассказал о ситуации с травмированными защитниками команды — Игорем Дивеевым и Ильёй Агаповым.

Игорь Дивеев вернулся после успешной операции из Германии в Россию, и с понедельника уже приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор. Агапов продолжает восстановление после травмы, динамика положительная.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 23:30
Поправляйся, Игорь!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:07
Здоровья ребятам ,а самое главное - терпения и веры в себя !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:06
Scorp689 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)сегодня в 20:30
Я с тобой коров не пас, знаток конины...
Это не оскорбление с Вашей точки зрения?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:48
Здоровья и побыстрее вернуться в стартовый состав!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:32
Это очень большая потеря для ЦСКА .
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:27
Наши толстосумы мрут там,но едут лечиться туда.Всё подряд,включая насморк.Дело принципа.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:26
Вовремя,для себя,подписал "длинный контракт".
pomor45
pomor45
сегодня в 20:21
Такую "успешную" операцию можно было бы и дома провести. Пора уже провести импортозамещение и запретить финансировать забугорные клиники по всякому поводу. Помню кто-то оперировать паховую грыжу ездил в Германию.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 20:01
О Серии А может забыть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:55
Жалко ,ЦСКА потеряло хорошего защитника!!!
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