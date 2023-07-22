Безуглов рассказал, кто из игроков ЦСКА пропустит матч с «Уралом»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Сегодня в игре против «Урала» недоступными для тренерского штаба по медицинским показателям будут шесть футболистов: Илья Агапов, Игорь Дивеев, Ивано Обляков, Хорхе Карраскаль, Владислав Яковлев и Кирилл Глебов.

Начну с Дивеева. К сожалению, травма, которую Игорь получил в матче с «Зенитом» за Суперкубок России требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды. В ближайшие дни будет выполнена операция на голеностопном суставе. Сразу после её окончания мы расскажем о результатах и сроках восстановления.

Кирилл Глебов после мышечного повреждения проходит уже последние дни курса реабилитации, в ближайшее время вернётся в общую группу. То же самое можно сказать о Владиславе Яковлеве. Илья Агапов также проходит реабилитацию в соответствии с заранее намеченным планом. Срок лечения остаётся прежним — 30-40 дней с момента получения травмы.

Хорхе Карраскаль продолжает тренировки по индивидуальной программе. Иван Обляков приступил к тренировкам на поле, надеемся, что в ближайшее время он сможет присоединиться к общей группе.

Также несколько дней назад получил травму Егор Ушаков. Мы говорим про связки голеностопного сустава. Сейчас уже начат курс реабилитации, который, надеемся, закончится в течение месяца — полутора.