Дивеев перенёс операцию на голеностопе

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сегодня, 15:37

Защитник ЦСКА был прооперирован в Германии и скоро вернётся в Москву. Вот что сказал по этому поводу руководитель медицинского департамента «армейцев» :

Игорь Дивеев сегодня перенёс операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернётся в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга.

Напомним, футболист получил травму в матче Суперкубка России.