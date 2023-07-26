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Дивеев перенёс операцию на голеностопе

сегодня, 15:37

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был прооперирован в Германии и скоро вернётся в Москву. Вот что сказал по этому поводу руководитель медицинского департамента «армейцев» Эдуард Безуглов:

Игорь Дивеев сегодня перенёс операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернётся в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга.

Напомним, футболист получил травму в матче Суперкубка России.

В минувшем сезоне Дивеев провёл 27 матчей в РПЛ и Кубке России, набрал 3 балла по системе «гол+пас» (2 гола и 1 ассист) и получил 3 жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 7,5 миллионов евро. Контракт 23-летнего россиянина с ЦСКА действует до лета 2028 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:47
Один из лучших российских защитников, но многовато травм. Качественного лечения Игорю и чтобы в дальнейшем без серьёзных травм.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 16:03
Очень сильный защитник вырос в ЦСКА.
Здоровья Игорю и быстрейшего выздоровления!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:45
Радует, что операция прошла успешно, ждём новостей от Э. Безуглова в Москве.
Здоровья Игорю.
Гость
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