Дивеев надолго в лазарете. Защитник ЦСКА рискует повторить судьбу Дзагоева

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сегодня, 21:52

У Игоря пятая пауза в игре за год.

Операция на голеностопе прошла успешно

Врачи в Германии знают свое дело. После первичного осмотра хирурга в Москву будет точнее известно о сроках восстановления. Предварительная оценка – Игоря не будет на поле минимум два с половиной месяца. За это время ЦСКА проведет много важных поединков. Даже если Дивеев вернется скорее, уже неактуальна надпись на его праздничной футболке после победы ЦСКА в Кубке России:

Это Дивеев. Эй, Серия А! Он выиграл Кубок России, и теперь стоит дороже.

Больше не стоит дороже, травмированного футболиста никто подписывать не станет. Российский защитник после пятой травмы с осени прошлого года точно переместился ниже в списках скаутов. Год назад у Дивеева был перелом голени, из-за той травмы пропустил десяток матчей. Остальные повреждения были мельче, но тоже сказывались на темпах набора формы.

Когда весной ругали Дивеева за ошибки, то забывали о влиянии травм на выступления игроков. Всегда надо спрашивать с тренера, если использует человека, неготового по оценке врачей и наставника по физической подготовке. Но Дивеев крепкий парень, успел восстановиться к середине марта, но надолго на поле не вернулся. И старт нового сезона точно пропустит.

Сегодня, пока ЦСКА в большинстве громил «Оренбург», в обороне числились Мойсес, Лукин и Рядно. Но против «Урала», где играла основа, не хватило помощи Дивеева в защите, ЦСКА проиграл. Пока в лазарете Игорь, Виллиан и Агапов, на поле совсем юные ребята. Начало сезона, а у «армейцев» немало травм.

Черышев и Дзагоев догоняли Ройса и Бэйла

Несколько лет назад, когда у Дениса и Алана было больше игровой практики, они очутились в десятке рекордсменов по пропущенным матчам. Из-за травм Черышев и Дзагоев не сыграли в стольких поединках, как Бэйл и Ройс. Если бы Алан выступал в АПЛ , где за сезон больше матчей, то мог обойти колумбийца Фалькао и испанца Касорлу. Впрочем, карьера «хрустального» игрока может сложиться по-разному.

Роббен и Рибери пропустили по две сотни поединков из-за травм, но выиграли Лигу чемпионов. У бывших вингеров «Баварии» большие коллекции трофеев. А вот Абу Диаби и Джек Уилшер чаще были на балансе клубов, получали зарплату за посещения врачей. Жаль, ведь таланты «Арсенала» могли стать большими звездами. Но не сложилось, ведь количество травм разной сложности зашкаливало.

Диаби завершил карьеру в 31 год, не заиграл в «Марселе». Уилшир не продержался дольше. Ему сейчас чуть за тридцать, но англичанин сдался после неудачной попытки в датском «Орхусе». И никакой магической формулы, как избежать травм, не существует. Способ жизни и старательность на тренировках является сопутствующими факторами, но у Дзагоева и Черышева разная репутация.

Алана, который остался без клуба, скорее можно сравнить с Эденом Азаром и Неймаром. Всех в тройке нельзя назвать примерными профессионалами на тренировках. А вот Черышева никогда не упрекали за послабление на занятиях, что не мешает Денису быть вечным спутником лазаретов разных клубов.

Защитникам с частыми травмами реже доверяют

Работают стереотипы. Если человек играет в обороне, то ему лучше быть огромным и сильным мужиком. Лучше всего железным человеком, который играет все матчи от свистка до свистка. А вот частые визиты в лазарет нападающего, вроде Марко Ройса, вызывают сочувствие. Жаль, что немец не смог реализовать весь потенциал. Но стоит игроку хотя бы немножко иметь отношение к обороне – оценки меняются.

Поль Погба постоянно получает травмы, но из-за этого его не любят фанаты клубов, за которые он выступает. У Вермалена хватало повреждений, поэтому при оценке Томаса фанаты «Барселоны» слов не выбирали. Многое также зависит от характера человека. У Мигеля Данни и Игоря Акинфеева были сложнейшие травмы. Оба возвращались на высокий уровень, хотя случались жуткие рецидивы.

Разрыв «крестов» не останавливал легендарных игроков «Зенита» и ЦСКА , так что Дивееву точно не нужно унывать. У него не настолько трагичная ситуация. Например, тот же Компани стал легендой «Манчестер Сити», невзирая на свои травмы. Венсан провел 89 матчей в футболке сборной Бельгии, хотя получил за карьеру три десятка травм. Бельгиец потратил на восстановление около трех лет в сумме.

Зато получил время, чтобы отучиться на тренера – вышел в «Бернли» в АПЛ , попробует огорчить учителя Гвардиолу. Но Дивееву также надо учитывать судьбу Хесуса Вальехо из «Реала». Недавно был юным и перспективным, а теперь защитнику «сливочных» идет двадцать седьмой год, а может похвастаться разве что списком из девятнадцати разных болезней и повреждений на футбольном поле.

В больших клубах РПЛ встречались «хрустальные» защитники, вроде Таски, Ломбертса и Паршивлюка. Дивееву точно рано ставить себя в один ряд с беднягой Файзулиным, бывшим хавбеком «Зенита», но Игорь прекрасно помнит судьбу Виктора или Марата Измайлова. К сожалению, везение в футболе остается определяющим фактором, ведь от здоровья игрока прямо зависит его карьера.

Майкл Оуэн был очень талантливым нападающим, но организм не позволил ему побить доступные рекорды. Но изначально Майкл был везучим форвардом, даже умудрился выиграть «Золотой мяч». Дивееву такая награда не светит, ему надо добавлять к физическим данным трудолюбие и силу воли. Пожелаем Игорю намного реже видеться с врачами. ЦСКА нужен этот защитник в решающих матчах сезона.

Переезд Дивеева в Италию, о котором Игорь мечтает не меньше, чем Захарян, заинтересовавший «Лацио», прямо зависит от состояния здоровья. Защитникам не прощают ни ошибки, ни болезни. Пусть новая травма прервет черную серию, и Дивеев сможет закрепиться на поле надолго.