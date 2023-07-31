Депутат Свищёв: «Информации о введении Fan ID в Кубке России нет»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Госдумы ответил на вопрос о возможном введении Fan ID для посещения матчей Кубка России.

Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД , потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД . Сейчас ещё в Минцифры позвоню. На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ . Считаю, что это полуфантастическая история сейчас.