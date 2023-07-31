Депутат Свищёв: «Информации о введении Fan ID в Кубке России нет»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв ответил на вопрос о возможном введении Fan ID для посещения матчей Кубка России.
Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас ещё в Минцифры позвоню. На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас.
Зачет!
Подписать бы соккерчан где кто сидит ("слева - направо"))
Мну узнал: в центре "Дед", первый ряд справа - налево: "Агент Смит", Байкал,....)))
Зачет!
Подписать бы соккерчан где кто сидит ("слева - направо"))
Мну узнал: в центре "Дед", первый ряд справа - налево: "Агент Смит", Байкал,....)))
Если посещаемость вернется на уровень при фан-ид я только За!
Если посещаемость вернется на уровень при фан-ид я только За!
они пока заняты
они пока заняты
-------------------
Неужто сам Свищев осознает что толку от фан-ид нет? Понимают что стадионы будут пустовать и отражать эхо от кресел пластика по всему округу?
-------------------
Неужто сам Свищев осознает что толку от фан-ид нет? Понимают что стадионы будут пустовать и отражать эхо от кресел пластика по всему округу?