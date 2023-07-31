Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Кубок 2023/2024Fan ID

Депутат Свищёв: «Информации о введении Fan ID в Кубке России нет»

вчера, 17:46

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв ответил на вопрос о возможном введении Fan ID для посещения матчей Кубка России.

Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас ещё в Минцифры позвоню. На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиFan ID введут на матчах Кубка России
Вчера, 15:02
«Эль Класико» в США посетили более 82 тысяч зрителей
30 июля
В РФС ответили на вопрос о возможном введении Fan ID на играх Кубка России
28 июля
«Спартак» продал 3000 абонементов на сезон
28 июля
Матч «Краснодар» — «Спартак» посетили более 31 000 болельщиков
27 июля
На матчах Кубка России могут ввести Fan ID
25 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:34
Дед хорошо уселся. Как владыка водных пучин Посейдон).
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:42
Ах-ха-ха!
Зачет!
Подписать бы соккерчан где кто сидит ("слева - направо"))
Мну узнал: в центре "Дед", первый ряд справа - налево: "Агент Смит", Байкал,....)))
протон
протон ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:57
Тут просто очень, Время все расставит на свои места, Друг.
Если посещаемость вернется на уровень при фан-ид я только За!
minai
minai
вчера в 20:56
Всё просто: Мы нефутбольная страна.
За адекватность
За адекватность ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Печальная стата. Даже у "Факела" в первом же сезоне упала на 24%, не понятно по сравнению с чем. У условно "Акрона" процентов на 80 видать рухнула, вдруг в РПЛ играть будет. Ну да ладно. Сколько людей столько мнений. Ваше мнение уважаю, но на своем останусь.
Сп62
Сп62
вчера в 20:43, ред.
Все прекрасно ситуцию понимают и в РФС и даже в Минцифре. Но так же все знают, кто подписал этот указ и пока он его не отменит никто из верхов слово против не произнесёт.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:16
Пускай хоть тут гадят свободно!
протон
протон ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Извините, но фан-ид убивает наш футбол и того добитый. Я более чем уверен что пару годиков и фан ид отменят по всюду. Возможно есть и другая сторона не отменят по полит. соображениям. Но статистика в общем такая. В первую очередь этот Фан-ID, ударил по обычным болельщикам. Фан-ID создал неудобство в первую очередь для обычного болельщика, от этого и упала посещаемость. Посмотрите скрин шот. люди не смотрят футбол они общаются о чем то другом о хозяйстве , о проблемах своих . все сидят на тешках)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:59
Надеюсь ,что хоть Кубок не загадят своим антинародным , анти футбольным законом .
За адекватность
За адекватность ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:48
Не в ошибках дело. Они один матч дома сыграли, с "Балтикой", гляньте посещаемость. Позже гляните посещаемость аналогичного матча в Калининграде. Не в количестве населения дело.
112910415
112910415
вчера в 18:33
не надо в Минцифры звонить
они пока заняты
протон
протон ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:30
Добра Вам. Численность населения Сочи – 0,5 млн Вместимость стадиона – 45 000 зрителей а на игру не могут собрать 5 тысяч болельщиков. Если не ошибаюсь, может и ошибаюсь. это за 2023 год. Посещаемость упала в два-три-четыре раза.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:28, ред.
Зря не пытаются вводить порядок в Кубке
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:25
Дали депутату поболтать, себя показать
За адекватность
За адекватность ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Доброго Вам здоровья. После отмены Fan ID, стадионы будут ломится от болельщиков? Какова была посещаемость стадиона "Фишт" до и после? Ну то такое.
протон
протон
вчера в 18:14
На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков
-------------------
Неужто сам Свищев осознает что толку от фан-ид нет? Понимают что стадионы будут пустовать и отражать эхо от кресел пластика по всему округу?
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:09
Ты завязывай. Мы тут уже условно три десятка копий на ристалище сломали. Ладно Ваня Карпов видать еще со своими "инсайдами" не проснулся. Пора бы, копья заточены " хлопцы пьяны, кони запряжены."
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 