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Fan ID введут на матчах Кубка России

сегодня, 15:02

Fan ID будет введён для посещения матчей Кубка России в Пути РПЛ.

По данным источника, сейчас чиновники решают вопрос, как юридически оформить данную процедуру, потому что регламент турнира предусматривает вылет из Пути РПЛ в Путь регионов. Может произойти так, что для посещения матчей одной и той же команды РПЛ сначала будет требоваться Fan ID, а потом — нет.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:48
надо еще в ЛФЛ ввезти
а потом и коробки дворовые под камеры и ID
lotsman
lotsman
сегодня в 15:43
Ну введут и введут, не проблема. Получить паспорт не сложно.
Ironigor
Ironigor ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:43
Ты что в доле Fan ID сидишь !??))) Пропагандист ярый !)
А про стариков вообще даже и мыслей у тебя не было видать, про семей которые решили сходить в выходной день на футбол . Им нужно из-за одного двух матчей ходить по инстанциям , ради одного матча ???
Ну а про плюшки как ты выражаешся , ты уже совсем не в те ворота попал . Ничего общего между Fan ID и плюшками не вижу .
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:38
Источник инфы мягко говоря не далеко ушел от "инсайдов Карпа", но тему зацепил. "Чиновники решают вопрос", работа у них такая, толку правда маловато. "Коней на переправе не меняют", регламент утвержден, и терзают смутные сомнения, что данный вопрос стоит на повестке дня. Но то что эти мягко говоря ... сидящие у власти футбола должны первоочередно садится за стол с фанатами и искать консенсус это очевидно, а не с вождями условно сборной Фиджи договариваться о проведении матча нашей сборной в данный период времени. Хотя кому он нужен этот...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:34
Почему? Закон безобидный, никаких особых неудобств болельщику он не приносит. Закон, созданный государством, в котором мы живем. Граждане обязаны подчиниться.
Почему тогда не возмущаетесь законам о всевозможных новых социальных выплатах или увеличениях пособий и других "плюшках"?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 15:29
Вывод не сложный - потратить 3 минуты онлайн в госуслугах плюс минут 5-10 для визита в МФЦ в любое удобное время.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:22
Матчей сегодня в принципе мало, да и по правилам конкурса в 19.00 в последний день месяца ставки закрываются.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:22, ред.
Вообщем антинародная политика РФС расширяется. А как теперь быть с командами и ФНЛ и т.д. У которых нет в лигах Fan ID вообще, от слова Абсолютно ??! (((
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:16
интересный подход
чтобы не мучались люди глядя на зрелище под названием "российский футбол 2023", дают заранее понять что матчи посещать не надо
респект!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Что-то коротковата сегодня линия на финальный день. И заканчивается раньше, чем обычно. Хотелось бы узнать, это окончательный вариант линии или ещё добавятся матчи? От этого зависит тактика ставок...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:13
Будем смотреть теперь и кубковые игры под закуску!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:08
И теперь усё.... посещаемость кубковых матчей и так была не ахти какая теперь совсем будет низкая.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:06
На Кубковый матч в Краснодаре без Fan_Id пришло намного больше зрителей, чем на матч чемпионата с этим бессмысленным документом. Делайте выводы.
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