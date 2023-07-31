Fan ID введут на матчах Кубка России

Fan ID будет введён для посещения матчей Кубка России в Пути РПЛ.
По данным источника, сейчас чиновники решают вопрос, как юридически оформить данную процедуру, потому что регламент турнира предусматривает вылет из Пути РПЛ в Путь регионов. Может произойти так, что для посещения матчей одной и той же команды РПЛ сначала будет требоваться Fan ID, а потом — нет.
а потом и коробки дворовые под камеры и ID
а потом и коробки дворовые под камеры и ID
А про стариков вообще даже и мыслей у тебя не было видать, про семей которые решили сходить в выходной день на футбол . Им нужно из-за одного двух матчей ходить по инстанциям , ради одного матча ???
Ну а про плюшки как ты выражаешся , ты уже совсем не в те ворота попал . Ничего общего между Fan ID и плюшками не вижу .
А про стариков вообще даже и мыслей у тебя не было видать, про семей которые решили сходить в выходной день на футбол . Им нужно из-за одного двух матчей ходить по инстанциям , ради одного матча ???
Ну а про плюшки как ты выражаешся , ты уже совсем не в те ворота попал . Ничего общего между Fan ID и плюшками не вижу .
Почему тогда не возмущаетесь законам о всевозможных новых социальных выплатах или увеличениях пособий и других "плюшках"?
Почему тогда не возмущаетесь законам о всевозможных новых социальных выплатах или увеличениях пособий и других "плюшках"?
чтобы не мучались люди глядя на зрелище под названием "российский футбол 2023", дают заранее понять что матчи посещать не надо
респект!
чтобы не мучались люди глядя на зрелище под названием "российский футбол 2023", дают заранее понять что матчи посещать не надо
респект!