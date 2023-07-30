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«Эль Класико» в США посетили более 82 тысяч зрителей

сегодня, 11:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» в США вызвал огромный ажиотаж у местной публики.

Игру, прошедшую в Арлингтоне, штат Техас, посетили 82026 зрителей.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:59
Ворота Барсы были заколдованы!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 14:43
Интересно у них фануйди есть?!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:22
Умеют они там из всего делать шоу.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:22
В США любят футбол ?
112910415
112910415
сегодня в 14:09
Народу было интересно. )
ts2p8srtk889
ts2p8srtk889
сегодня в 13:26
В Америке похоже футбольный бум начинается перед грядущим ЧМ
goodmonter
goodmonter
сегодня в 13:06
В Арлингтоне стадион вмещает 111к, то бишь арена была заполнена на 74%. "огромный ажиотаж", больше некуда.
Найманчик
Найманчик
сегодня в 13:00, ред.
82 тысяч людей видели как Барса имела Реал во все дыры))) впрочем как и всегда) любит Реал подставлять копилку перед Барсой)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:57, ред.
«Эль Класико» в США посетили более 82 тысяч зрителей .
Прекрасное шоу получилось двух грандов европейского и мирового футбола. Супер Эль - Классико в Америке !
Но кто смотрел матч явно подтвердят , что счёт этого противостояния точно не отражает то что действительно происходило на футбольном поле . Реал весь матч держал в напряжении не только защитные редуты Барселоны, но и имел кучу моментов для взятия ворот . Барселона же красиво уходила в контратаки, что и привело к окончательному счёту на табло . Этим и хорош футбол ⚽️ !!! Есть что обсудить, разобрать и сделать правильные выводы . Ну а этот матч только часть подготовки к предстоящему Чемпионату Испании и прекрасное шоу для болельщиков футбола Америки .
И немного о матче из уст главного тренера Реала Карло Анчелотти, - В течение часа команда играла здорово.
Это была новая команда. Нужно было посмотреть, как молодёжь адаптируется… Получилось хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Мы создаем голевые возможности без постоянного центрального нападающего, так что собираемся придерживаться этой идеи. Сегодня я хотел посмотреть молодёжь. Они выполнили требования".
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 12:52
Надо было ещё зрителей по фамилиям перечислить, тема же про них, а не про хронологию матча.
sova147
sova147
сегодня в 12:18
Интерес большой, надо смотреть что будет дальше????
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:05
А кто забивал почему не написали
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:04, ред.
Когда на кону НЕ результат, то можно и расслабиться. Мало (в относительном смысле) борьбы, контактов, опеки, тактики ..., отчего и много моментов для взятия ворот. Народу, в общей массе, это и нужно. Хотя ..., на то он и товарняк.

P.S. В официальных играх будет совсем другой футбол. Вот там объективности будет выше крыши.
can5vuweh3yk
can5vuweh3yk
сегодня в 12:03
В официальных матчах такого не будет
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:02
Ничего себе... Это не американский футбол....
just futball
just futball
сегодня в 11:52
Шоу получился. Думаю зрители остались довольными. Матч просто огонь. Красивые удары, попадание штанги, красивые сейфы. Только гола не хватило со стороны Реала
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:46
Если бы еще и реал забил было бы вообще хорошо...
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