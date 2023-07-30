«Эль Класико» в США посетили более 82 тысяч зрителей .

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сегодня, 11:20

Товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» в США вызвал огромный ажиотаж у местной публики.

Игру, прошедшую в Арлингтоне, штат Техас, посетили 82026 зрителей.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.