В РФС ответили на вопрос о возможном введении Fan ID на играх Кубка России

Генеральный секретарь РФС дал комментарий на тему возможного введения Fan ID для посещения матчей Кубка России.

Я, как и вы, это слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке.