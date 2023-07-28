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В РФС ответили на вопрос о возможном введении Fan ID на играх Кубка России

вчера, 16:26

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий на тему возможного введения Fan ID для посещения матчей Кубка России.

Я, как и вы, это слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:33, ред.
Ответ Митрофанова вызывает у меня большие сомнения в его компетентности и адекватности. Эти полумеры только подрывают авторитет разработчиков положения о Fan-ID. Что значит: "....не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. ". А что, разве матчи регулярного чемпионата РПЛ и матчи на Кубок страны проходят не на одних и тех же стадионах и не в присутствии в основной своей массе одних и тех же болельщиков, в одном случае можно пускать без паспортов болельщика, а в другом нельзя. Вы уж тогда лучше не смешите одних и не злите других, а признайте, что погорячились и отмените совсем Fan-ID, или идите до конца и внедряйте эти положения во всех турнирах не зависимо от их уровня. Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62
вчера в 19:30
Они сами давно избавились бы от этой системы, если б не указ свыше.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:20
Вот такие они "преданные" фанаты клубов, видать от слова предавать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:57
Вот так и будут полупустые стадионы. Игрокам на поле тоже не стимул играть при таких трибунах .
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Объяснил все так как ему сказали и не более того. Лично своего мнения нет.
Гость
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