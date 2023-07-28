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«Спартак» продал 3000 абонементов на сезон

вчера, 10:39

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с продажей клубных абонементов на сезон.

На текущий момент клуб продал около 3000 абонементов. Мы хотим, чтобы было продано больше и работаем над этим.

Ранее в московском коллективе дали комментарий касательно работы на трансферном рынке.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 17:28
Фан Уйди в действии!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:10
Кстати скорее всего с "приобретением" как раз и проблема.
Если его купить нельзя, а все кто организовывают подобные демарши, могут только его приобрести (за деньги), так как официально им его не выдадут из-за проблем с законом.
Вот и подстрекают других.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:06
Согласен с вами.
Все эти беспонтовые акции, яко бы фанатов они только для своей выгоды, а не как для футбола и команд.
Простой вопрос: Как так получается, что фанаты борются за яко бы футбол, а страдают клубы, которые остаются без поддержки на матчах?
Ну будьте вы мужиками, а не шантажистами, сходите на стадион поддержите команду, а уже после предпринимайте какие то там методы, боритесь за свои права.
Кстати некоторые клубы опять как бы поддерживают таких горе фанатов, так как они понимают, что идти на конфронтацию нельзя, но они всё понимают и на самом деле против подобного поведения, но сказать не могут.

Возможно, что нечто подобное будет продолжаться ещё пару тройку сезонов, а потом будет раскол и все организаторы останутся не удел, а те кто любит футбол, те вернутся на трибуны.
прозрение рано или поздно придёт!
Palex
Palex ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:12
Спасибо за ценную информацию. Называй, как угодно,но народ, в большенство своем, даже оформлять его не хочет.
stanichnik
stanichnik ответ Palex (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Доброго Здоровья, Palex.
Открою Вам страшную государственную тайну, его не надо преобретать, он оформляется абсолютно бесплатно и оформление не занемает много времени.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:11
Пусть "народные" в очередной раз убедятся в "многомиллионной" поддержке народа ахаха
Palex
Palex ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:08
Зачем так пафосно. Всё намного проще,не хотят люди фан ай ди приобретать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:02, ред.
Для футбольного клуба со столетней историей,
имеющего многомиллионную армию болельщиков у нас в стране и за пределами России, распространить три тысячи абониментов на всю Москву, это весьма печальное достижение. Думаю, что в другтх московских клубах состояние нелучше. Боюсь ошибиться, но в Воронеже на матчи местного Факела продано около десяти тысяч абониментов, а ведь там проживает в пятнадцат раз меньше народа, чем в "первопрестольной". На лицо пренебрежение футбольных фанатов к своим любимым командам, еще раз доказывающее кого они больше лябят, футбол или себя в футболе. Болейте за свотх, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 11:23
А говорят, что у Спартака больше всех болельщиков.)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:18
мля народная команда в Москве совсем не хотят ходить на футбол
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:12
Это достижение,или нет???
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