«Спартак» продал 3000 абонементов на сезон

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с продажей клубных абонементов на сезон.
На текущий момент клуб продал около 3000 абонементов. Мы хотим, чтобы было продано больше и работаем над этим.
Ранее в московском коллективе дали комментарий касательно работы на трансферном рынке.
имеющего многомиллионную армию болельщиков у нас в стране и за пределами России, распространить три тысячи абониментов на всю Москву, это весьма печальное достижение. Думаю, что в другтх московских клубах состояние нелучше. Боюсь ошибиться, но в Воронеже на матчи местного Факела продано около десяти тысяч абониментов, а ведь там проживает в пятнадцат раз меньше народа, чем в "первопрестольной". На лицо пренебрежение футбольных фанатов к своим любимым командам, еще раз доказывающее кого они больше лябят, футбол или себя в футболе. Болейте за свотх, а не против чужих!
имеющего многомиллионную армию болельщиков у нас в стране и за пределами России, распространить три тысячи абониментов на всю Москву, это весьма печальное достижение. Думаю, что в другтх московских клубах состояние нелучше. Боюсь ошибиться, но в Воронеже на матчи местного Факела продано около десяти тысяч абониментов, а ведь там проживает в пятнадцат раз меньше народа, чем в "первопрестольной". На лицо пренебрежение футбольных фанатов к своим любимым командам, еще раз доказывающее кого они больше лябят, футбол или себя в футболе. Болейте за свотх, а не против чужих!
Все эти беспонтовые акции, яко бы фанатов они только для своей выгоды, а не как для футбола и команд.
Простой вопрос: Как так получается, что фанаты борются за яко бы футбол, а страдают клубы, которые остаются без поддержки на матчах?
Ну будьте вы мужиками, а не шантажистами, сходите на стадион поддержите команду, а уже после предпринимайте какие то там методы, боритесь за свои права.
Кстати некоторые клубы опять как бы поддерживают таких горе фанатов, так как они понимают, что идти на конфронтацию нельзя, но они всё понимают и на самом деле против подобного поведения, но сказать не могут.
Возможно, что нечто подобное будет продолжаться ещё пару тройку сезонов, а потом будет раскол и все организаторы останутся не удел, а те кто любит футбол, те вернутся на трибуны.
прозрение рано или поздно придёт!
Все эти беспонтовые акции, яко бы фанатов они только для своей выгоды, а не как для футбола и команд.
Простой вопрос: Как так получается, что фанаты борются за яко бы футбол, а страдают клубы, которые остаются без поддержки на матчах?
Ну будьте вы мужиками, а не шантажистами, сходите на стадион поддержите команду, а уже после предпринимайте какие то там методы, боритесь за свои права.
Кстати некоторые клубы опять как бы поддерживают таких горе фанатов, так как они понимают, что идти на конфронтацию нельзя, но они всё понимают и на самом деле против подобного поведения, но сказать не могут.
Возможно, что нечто подобное будет продолжаться ещё пару тройку сезонов, а потом будет раскол и все организаторы останутся не удел, а те кто любит футбол, те вернутся на трибуны.
прозрение рано или поздно придёт!
Если его купить нельзя, а все кто организовывают подобные демарши, могут только его приобрести (за деньги), так как официально им его не выдадут из-за проблем с законом.
Вот и подстрекают других.
Если его купить нельзя, а все кто организовывают подобные демарши, могут только его приобрести (за деньги), так как официально им его не выдадут из-за проблем с законом.
Вот и подстрекают других.