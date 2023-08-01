Агент Клаудиньо рассказал, планирует ли игрок уйти из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» , рассказал, намерен ли футболист покинуть «сине-бело-голубых».

На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по футболисту, только запросы.