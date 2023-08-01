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Агент Клаудиньо рассказал, планирует ли игрок уйти из «Зенита»

вчера, 18:38

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, намерен ли футболист покинуть «сине-бело-голубых».

На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по футболисту, только запросы.

Ранее Гарсия объяснил, почему игрок не перешёл в клуб «Фламенго».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:58
Не собирается покидать Зенит потому, что никто его пока никуда не приглашает, так как в игровом плане он, мягко говоря, подсел немного.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:23
Только придут,как уже готовятся уйти.
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Игроки превращаются в бессловесный живой товар в руках агентов и руководителей клубов. Медведев прямо заявляет о Веделе: "У нас товар, у вас купец", за Клаудиньо говорит агент.
adekvat
adekvat
вчера в 19:56
Вендел тоже не собирался.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:23, ред.
Замотать ведущее трио, да чего уж там, с Барриосом квартет,за суммы близкие к продаже Малкома лично я посчитал бы успехом для менеджмента "Зенита". Пока в СА чес, нужно пытаться.

Разговоры о том, что РПЛ что-то теряет с уходом подобных футболистов бред, как по мне. Ибо не паханная целина талантов в Латинской Америке. Условно "Порту" с "Бенфикой" продали кучу с огромной выгодой. Правда там еще своя молодежь регулярно появляется слегка талантливей древесины, которую гонят академии наших клубов, ну то такое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Агент если почувствует где-то прибыль, то Зенит, - прощай !) Досвидос !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:18
Бедуины не делают "предметных предложений"!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18
Было предметное предложение...
Скорей анекдот а не предложение...
Бразильцы хотели купить бразильца купленного Зенитом в Бразилии....за деньги рассмешившие продавцов бразильца в Зените...
Гость
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