Агент Клаудиньо рассказал, планирует ли игрок уйти из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, намерен ли футболист покинуть «сине-бело-голубых».
На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по футболисту, только запросы.
Ранее Гарсия объяснил, почему игрок не перешёл в клуб «Фламенго».
Разговоры о том, что РПЛ что-то теряет с уходом подобных футболистов бред, как по мне. Ибо не паханная целина талантов в Латинской Америке. Условно "Порту" с "Бенфикой" продали кучу с огромной выгодой. Правда там еще своя молодежь регулярно появляется слегка талантливей древесины, которую гонят академии наших клубов, ну то такое.
Разговоры о том, что РПЛ что-то теряет с уходом подобных футболистов бред, как по мне. Ибо не паханная целина талантов в Латинской Америке. Условно "Порту" с "Бенфикой" продали кучу с огромной выгодой. Правда там еще своя молодежь регулярно появляется слегка талантливей древесины, которую гонят академии наших клубов, ну то такое.