Защитник «Вероны» отказался переходить в «Спартак»

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сегодня, 11:40

«Спартак» интересовался защитником «Вероны» Исаком Хиэном.

По информации источника, московский клуб сделал предложение шведскому игроку, но тот отказался, так как надеется остаться в Серии А. На футболиста также претендуют «Аталанта» и «Торино».