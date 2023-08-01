Защитник «Вероны» отказался переходить в «Спартак»

«Спартак» интересовался защитником «Вероны» Исаком Хиэном.
По информации источника, московский клуб сделал предложение шведскому игроку, но тот отказался, так как надеется остаться в Серии А. На футболиста также претендуют «Аталанта» и «Торино».
«Спартак» интересовался защитником «Вероны» Исаком Хиэном.
По информации источника, московский клуб сделал предложение шведскому игроку, но тот отказался, так как надеется остаться в Серии А. На футболиста также претендуют «Аталанта» и «Торино».
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Чьи слова? Твои!
Но ты ошибся даже в этих подсчётах, поскольку Спартак ДВАЖДЫ был выше цска в таблице за это время - в сезонах 2016/2017 и 2020/2021, и еще дважды уступали вам второе место в последних турах (то есть борьба шла до последнего).
Много ошибок у тебя стало - и в статистике, и в математике, и в новостях, и в трансферах. Причём как обычно не веришь мне до последнего, а потом со скрипом признаёшь свои ошибки.
________________________________
Чьи слова? Твои!
Но ты ошибся даже в этих подсчётах, поскольку Спартак ДВАЖДЫ был выше цска в таблице за это время - в сезонах 2016/2017 и 2020/2021, и еще дважды уступали вам второе место в последних турах (то есть борьба шла до последнего).
Много ошибок у тебя стало - и в статистике, и в математике, и в новостях, и в трансферах. Причём как обычно не веришь мне до последнего, а потом со скрипом признаёшь свои ошибки.
Вообще-то Спартак был дважды выше цска - когда стал чемпионом и в "серебряный" сезон при Тедеско. Или ты как-то иначе считаешь? Значит информация устаревшая. Или попытка перевернуть факты.
Вообще-то Спартак был дважды выше цска - когда стал чемпионом и в "серебряный" сезон при Тедеско. Или ты как-то иначе считаешь? Значит информация устаревшая. Или попытка перевернуть факты.
Ну давай сравним достижения Спартака и цска с 2016 года, например. Очень удивишься "бестрофейности", о которой ты ляпнул.
Ну давай сравним достижения Спартака и цска с 2016 года, например. Очень удивишься "бестрофейности", о которой ты ляпнул.