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Защитник «Вероны» отказался переходить в «Спартак»

сегодня, 11:40

«Спартак» интересовался защитником «Вероны» Исаком Хиэном.

По информации источника, московский клуб сделал предложение шведскому игроку, но тот отказался, так как надеется остаться в Серии А. На футболиста также претендуют «Аталанта» и «Торино».

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:03, ред.
я вмешаюсь в ваш диспут, а че не с начала сформирования клубов и их участия в высших дивизионах разных стран, будь то СССР или РФ... аааа,я понял, ЦСКА просто тогда нервно курит, стреляя папиросы у Динамо (Киев), а спички у двух других Динамо из Тбилиси и Москвы, а потом еще у Торпедо стреляет сиги ну и так далее.... невыгодно же так считать, надо считать именно в удобные года... так то Рубин в период 2008-2009 лучшая команда галактики, а остальные года не учитываются...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:16
Задаю вопрос повторно. Что это меняет. 2 стало больше 4-х.? И почему статистика с 16 года, а не с начала века. Убегаешь от ответа на неудобные вопросы
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:09, ред.
Сколько раз за эти 7 лет Спартак был выше ЦСКА ? Верно , всего 1
________________________________

Чьи слова? Твои!
Но ты ошибся даже в этих подсчётах, поскольку Спартак ДВАЖДЫ был выше цска в таблице за это время - в сезонах 2016/2017 и 2020/2021, и еще дважды уступали вам второе место в последних турах (то есть борьба шла до последнего).

Много ошибок у тебя стало - и в статистике, и в математике, и в новостях, и в трансферах. Причём как обычно не веришь мне до последнего, а потом со скрипом признаёшь свои ошибки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Ты хочешь сказать, что 2 больше 4? Ты серьезно? А ксати почему ты ведешь подсчет с 2016 г. Тебя же вроду учили и ты сам об этом писал, что статистика тем точнее, чем больше интервал наблюдений. Поэтому все и считают с начала 21 века. КБ это не выгодно?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:57
Вопросы остались. Хотя бы насчёт математики )))

Вообще-то Спартак был дважды выше цска - когда стал чемпионом и в "серебряный" сезон при Тедеско. Или ты как-то иначе считаешь? Значит информация устаревшая. Или попытка перевернуть факты.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 13:24
Если у него был выбор, то Спартак точно не в приоритете
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:24
А давай сравним. Сколько раз за эти 7 лет Спартак был выше ЦСКА ? Верно , всего 1, а 6 раз ЦСКА был выше. Вопросы остались?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:21
Ты сейчас серьёзно?
Ну давай сравним достижения Спартака и цска с 2016 года, например. Очень удивишься "бестрофейности", о которой ты ляпнул.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:44
Особенно Малком,Вендел...далее везде.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 12:43
Просто надо подождать-скоро все эуропейцы съедут в аравийские пески,и мест будет много.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:42
Глупый какой...В "Спартаке" весело и сытно.
idres
idres
сегодня в 12:36
Можно даже и не напрягать с такими приглашениями... все будет мимо
ДСА
ДСА
сегодня в 12:35
К нам надо приглашать только азиатов, южноамериканцев и африканцев. Эти поедут, а европейцы будут носом крутить.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:27, ред.
даже самый ох**нный трофейный клуб из России не уровень условного Дженоа. Только ради бабок, как все когда-то бежали в Китай, теперь к саудитам. но вспомните в итоге как все вернулись из Китая потом через пару лет)) Вот российский чемп примерно то же самое. приехал - заработал -уехал. ну или если ты Промес и на тебя уголовка по всей Европе и Интерпол ищет - то играешь в Спартаке и не выделываешься))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:24
Народную кидают все кому не лень...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 12:18
Слабый защитник.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:58
))))))))))......Привет "трофейному " клубу...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:48
Зачем ему переходить в бестрофейный клуба с неясными перспективами, правильно решил Исаак
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:45
rsxnuac6yxm2
rsxnuac6yxm2
сегодня в 11:44
Обыкновенный игрок, никто по своей сути
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:42
Хватит лазить по заграницам
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