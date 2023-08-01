Клубы РПЛ контактировали с бывшим защитником «Барселоны»

Клубы из РПЛ интересовались бывшим защитником «Барселоны» и «Эвертона» Йерри Миной.
По информации источника, представители Премьер-Лиги связывались с футболистом по вопросу возможного перехода в российский чемпионат. Отмечается, что колумбийский игрок готов приехать, если получит подписной бонус в размере 5 млн евро, зарплату около 3-3,5 млн, а также комиссию для агента около 2 млн.
В Катай его на перевоспитание , на рис и воду посадить !)
В Катай его на перевоспитание , на рис и воду посадить !)