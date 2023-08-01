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Клубы РПЛ контактировали с бывшим защитником «Барселоны»

сегодня, 10:46

Клубы из РПЛ интересовались бывшим защитником «Барселоны» и «Эвертона» Йерри Миной.

По информации источника, представители Премьер-Лиги связывались с футболистом по вопросу возможного перехода в российский чемпионат. Отмечается, что колумбийский игрок готов приехать, если получит подписной бонус в размере 5 млн евро, зарплату около 3-3,5 млн, а также комиссию для агента около 2 млн.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 13:34
Не кисло выставил требования... пусть губу закатает.
Mekail
Mekail
сегодня в 13:07
Ну очень сомневаюсь что кто то такое ему заплатит
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:57
таких минов в РПЛ полно и без него
sova147
sova147
сегодня в 11:57
Значит надо искать деньги???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:56
Кто этот герой, который ещё и условия такие ставит ?!
В Катай его на перевоспитание , на рис и воду посадить !)
Гость
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