Клубы РПЛ контактировали с бывшим защитником «Барселоны»

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сегодня, 10:46

Клубы из РПЛ интересовались бывшим защитником «Барселоны» и «Эвертона» .

По информации источника, представители Премьер-Лиги связывались с футболистом по вопросу возможного перехода в российский чемпионат. Отмечается, что колумбийский игрок готов приехать, если получит подписной бонус в размере 5 млн евро, зарплату около 3-3,5 млн, а также комиссию для агента около 2 млн.