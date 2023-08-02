Главный тренер «Рубина» Рахимов заявил, что команде требуется усиление

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как обстоят в команде дела с селекцией.
Систему нужно выстраивать. Это должны делать те люди, которые в этом разбираются, профессионалы в своём деле, в частности наш спортивный директор.
Я тоже просматриваю игроков. Как будет дальше — посмотрим. Если где-то будет нужно мне участвовать, то я полечу на переговоры. Если нет, то станет заниматься спортивный директор. Появляются какие-то кандидаты — и мы начинаем их рассматривать. У нас хорошие аналитики. Они, кстати, уже были в клубе. Нужно дать возможность. Если есть профессионалы, они должны работать. Мы надеемся, что ещё будут игроки.
До зимы нам нужно примерно 3–4 игрока. Сложные тренировки, травмы, дисквалификации — должна быть обойма в 17–18 человек как минимум.
Также Рахимов высказался о ситуации с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем.
Мы очень хотим, чтобы Виталик стал командным игроком. У него есть для этого все качества.
У нас нет с ним никаких конфликтов. Недавно он сообщил нам о травме и попросил время на реабилитацию. Мы дали ему время и обозначили наши вопросы, рассказали о своих ожиданиях. Надеюсь, что всё будет нормально.
Во втором туре РПЛ 2023/24 «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» 1:1. 5 августа казанский клуб примет на своём поле «Спартак».
Ну а так что, как мне гн профессионалу видится, у Рубина пока очень грамотная селекция. За небольшие деньги взяли хороших игроков, которые уже делают результат. НО.... в РПЛ другие скорости и другие тренеры. Рубину надо продолжать усиливаться по всем направлениям.
Ну а так что, как мне гн профессионалу видится, у Рубина пока очень грамотная селекция. За небольшие деньги взяли хороших игроков, которые уже делают результат. НО.... в РПЛ другие скорости и другие тренеры. Рубину надо продолжать усиливаться по всем направлениям.