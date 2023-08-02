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Главный тренер «Рубина» Рахимов заявил, что команде требуется усиление

сегодня, 11:43

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как обстоят в команде дела с селекцией.

Систему нужно выстраивать. Это должны делать те люди, которые в этом разбираются, профессионалы в своём деле, в частности наш спортивный директор.

Я тоже просматриваю игроков. Как будет дальше — посмотрим. Если где-то будет нужно мне участвовать, то я полечу на переговоры. Если нет, то станет заниматься спортивный директор. Появляются какие-то кандидаты — и мы начинаем их рассматривать. У нас хорошие аналитики. Они, кстати, уже были в клубе. Нужно дать возможность. Если есть профессионалы, они должны работать. Мы надеемся, что ещё будут игроки.

До зимы нам нужно примерно 3–4 игрока. Сложные тренировки, травмы, дисквалификации — должна быть обойма в 17–18 человек как минимум.

Также Рахимов высказался о ситуации с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем.

Мы очень хотим, чтобы Виталик стал командным игроком. У него есть для этого все качества.

У нас нет с ним никаких конфликтов. Недавно он сообщил нам о травме и попросил время на реабилитацию. Мы дали ему время и обозначили наши вопросы, рассказали о своих ожиданиях. Надеюсь, что всё будет нормально.

Во втором туре РПЛ 2023/24 «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» 1:1. 5 августа казанский клуб примет на своём поле «Спартак».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:05
Новый тренер уровня РПЛ....
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 12:29, ред.
Лучшее усиление для Рубина - увольнение Рахимова. Такому "специалисту" я бы даже двор подметать не доверил.
sova147
sova147
сегодня в 12:16
Это было известно давно когда он шёл в клуб, нужны игроки!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 12:14, ред.
Прежде всего Рубину нужен тренер уровня РПЛ. Рахимов никогда лидеров не тренировал, даже Локомотив при нем в середняки скатился. Не перестаю удивляться, откуда то и дело находятся желающие обеспечивать работой Рахимова и Хохлова. Дописал бы сюда еще несколько фамилий, но других физруков не так часто приглашают, некоторых так вообще впервые позвали и их провалы не столь очевидны, как у вышеозначенных....

Ну а так что, как мне гн профессионалу видится, у Рубина пока очень грамотная селекция. За небольшие деньги взяли хороших игроков, которые уже делают результат. НО.... в РПЛ другие скорости и другие тренеры. Рубину надо продолжать усиливаться по всем направлениям.
Гость
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