Главный тренер «Рубина» Рахимов заявил, что команде требуется усиление

Главный тренер «Рубина» в рассказал, как обстоят в команде дела с селекцией.

Систему нужно выстраивать. Это должны делать те люди, которые в этом разбираются, профессионалы в своём деле, в частности наш спортивный директор.

Я тоже просматриваю игроков. Как будет дальше — посмотрим. Если где-то будет нужно мне участвовать, то я полечу на переговоры. Если нет, то станет заниматься спортивный директор. Появляются какие-то кандидаты — и мы начинаем их рассматривать. У нас хорошие аналитики. Они, кстати, уже были в клубе. Нужно дать возможность. Если есть профессионалы, они должны работать. Мы надеемся, что ещё будут игроки.

До зимы нам нужно примерно 3–4 игрока. Сложные тренировки, травмы, дисквалификации — должна быть обойма в 17–18 человек как минимум.