«Бавария» вырвала победу у «Ливерпуля» в товарищеском матче в Сингапуре

«Ливерпуль» уступил «Баварии» в контрольном поединке (3:4).
На 2-й минуте игры Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперёд. На 28-й Вирджил ван Дейк удвоил преимущество команды. На 33-й Серж Гнабри сократил отставание мюнхенцев в счёте. Лерой Сане на 42-й восстановил равенство на табло. На 67-й Луис Диас забил 3-й гол «красных», а на 80-й немецкий клуб отыгрался после гола Йосипа Станишича. Победным мячом отметился Франс Кратциг на 90+1-й.
Встреча прошла в Сингапуре.
Мне Тухель не нравится своей импульсивностью, уж больно он не сдержан на бровке...
Более того, мну скажу - я никогда не болел за "немецкую машину", но ВСЕГДА смотрел игры с их участием, меня поражал их настрой на борьбу, хладнокровие, стремление всегда биться до последних секунд...
Одно время стал ловить себя на мысли, что стал смотреть игры с участием Фёллера... Вот нап был...
Мне Тухель не нравится своей импульсивностью, уж больно он не сдержан на бровке...
Более того, мну скажу - я никогда не болел за "немецкую машину", но ВСЕГДА смотрел игры с их участием, меня поражал их настрой на борьбу, хладнокровие, стремление всегда биться до последних секунд...
Одно время стал ловить себя на мысли, что стал смотреть игры с участием Фёллера... Вот нап был...
Что касается его импульсивности, то я вспоминаю, как вел себя Клопп, работая в Дортмунде где его вообще неоднократно предупреждали судьи, а случалось такое когда его и удаляли.
Вчера в немецкой печати попалась статья, в которой Салихамиджич угрожает Тухелю тем, что с ГТ Баварии могут поступить так, как в своё время с Фликом... Не знаю, что у них там за терки, но видимо бардак затянулся, что конечно не свойственно немцам, тем более - Баварии.
Фёллера, конeчно помню! Но из всех немцев, больше всех Уважаю Супер Марио!!! Его и в Германии любят больше других!!!
Что касается его импульсивности, то я вспоминаю, как вел себя Клопп, работая в Дортмунде где его вообще неоднократно предупреждали судьи, а случалось такое когда его и удаляли.
Вчера в немецкой печати попалась статья, в которой Салихамиджич угрожает Тухелю тем, что с ГТ Баварии могут поступить так, как в своё время с Фликом... Не знаю, что у них там за терки, но видимо бардак затянулся, что конечно не свойственно немцам, тем более - Баварии.
Фёллера, конeчно помню! Но из всех немцев, больше всех Уважаю Супер Марио!!! Его и в Германии любят больше других!!!