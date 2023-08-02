«Бавария» вырвала победу у «Ливерпуля» в товарищеском матче в Сингапуре

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сегодня, 16:25

«Ливерпуль» уступил «Баварии» в контрольном поединке (3:4).

На 2-й минуте игры Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперёд. На 28-й Вирджил ван Дейк удвоил преимущество команды. На 33-й Серж Гнабри сократил отставание мюнхенцев в счёте. Лерой Сане на 42-й восстановил равенство на табло. На 67-й Луис Диас забил 3-й гол «красных», а на 80-й немецкий клуб отыгрался после гола Йосипа Станишича. Победным мячом отметился Франс Кратциг на 90+1-й.

Встреча прошла в Сингапуре.