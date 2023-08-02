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«Бавария» вырвала победу у «Ливерпуля» в товарищеском матче в Сингапуре

сегодня, 16:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Баварии» в контрольном поединке (3:4).

На 2-й минуте игры Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперёд. На 28-й Вирджил ван Дейк удвоил преимущество команды. На 33-й Серж Гнабри сократил отставание мюнхенцев в счёте. Лерой Сане на 42-й восстановил равенство на табло. На 67-й Луис Диас забил 3-й гол «красных», а на 80-й немецкий клуб отыгрался после гола Йосипа Станишича. Победным мячом отметился Франс Кратциг на 90+1-й.

Встреча прошла в Сингапуре.

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Стадион «Национальный стадион Сингапура»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Баварии»
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:38
Ливерпуль крепкий середняк
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:05, ред.
Я тоже, никогда за немцев не болел и немецким футболом не интересовался. Но Тухеля Уважаю, и очень ему симпатизирую, особенно, после его работы в ПСЖ.

Что касается его импульсивности, то я вспоминаю, как вел себя Клопп, работая в Дортмунде где его вообще неоднократно предупреждали судьи, а случалось такое когда его и удаляли.

Вчера в немецкой печати попалась статья, в которой Салихамиджич угрожает Тухелю тем, что с ГТ Баварии могут поступить так, как в своё время с Фликом... Не знаю, что у них там за терки, но видимо бардак затянулся, что конечно не свойственно немцам, тем более - Баварии.

Фёллера, конeчно помню! Но из всех немцев, больше всех Уважаю Супер Марио!!! Его и в Германии любят больше других!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:19
Привет Витя!
Мне Тухель не нравится своей импульсивностью, уж больно он не сдержан на бровке...
Более того, мну скажу - я никогда не болел за "немецкую машину", но ВСЕГДА смотрел игры с их участием, меня поражал их настрой на борьбу, хладнокровие, стремление всегда биться до последних секунд...
Одно время стал ловить себя на мысли, что стал смотреть игры с участием Фёллера... Вот нап был...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:08
Привет, Олег!
Тухель- есть Тухель!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:07
Так всё хорошо начиналось для Ливерпуля, но они забыли - немцы есть немцы...
Capral
Capral
сегодня в 16:36, ред.
Ай да Тухель, ай да сукин кот!!!!!!! Ах, как порадовал!!!!!!! Какую команду строит- приятно глазу!!! Матч, хоть и ШОУ, но понравился!!! А какая атака у обеих команд, сколько креатива, какое содержание игры!!!!!!! Давно не получал такого удовольствия!!!!!!! Единственное, что огорчило- оборона команд, под стать защите ДИНАМО и Спартака... Вобщем, игра удалась!!! Спасибо командам!!! Геометрия атак, у Ливера понравилась чуточку больше, хотя, в концовке и Бавария сыграла красиво!!!

p.s.Глядя на знаменитый прессинг Клоппа, так и хотелось воскликнуть: "Ааааааууууу, Соплежуев- смотри и учись, как надо ставить прессинг"!!!!!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:29
Хорошая заруба ,судя по счету.
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