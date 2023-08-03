Переход игрока сборной Узбекистана в ЦСКА задерживается из-за санкций

Трансфер атакующего полузащитника «Пахтакора» и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА не может быть завершён из-за санкций. «Армейцы» ищут варианты для оплаты сделки. Игрок уже прошёл медицинский осмотр и попрощался с узбекским клубом.
В текущем сезоне чемпионата Узбекистана 19-летний Файзуллаев сыграл 6 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.
Если с деньгами всё в порядке, тогда тем более возникает недоумение, почему не могут найти пути решения данной проблемы.
Если с деньгами всё в порядке, тогда тем более возникает недоумение, почему не могут найти пути решения данной проблемы.
Нам проще рассчитаться с турками или латинской Америкой, чем с такими странами как Узбекистан.
Вроде они ближе и когда то были одной страной и кричат, что друзья, но хотят усидеть на двух стульях.
Если они в открытую через свой банк проведут деньги из России их хозяева их накажут за это.
Нам проще рассчитаться с турками или латинской Америкой, чем с такими странами как Узбекистан.
Вроде они ближе и когда то были одной страной и кричат, что друзья, но хотят усидеть на двух стульях.
Если они в открытую через свой банк проведут деньги из России их хозяева их накажут за это.