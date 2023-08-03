Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Переход игрока сборной Узбекистана в ЦСКА задерживается из-за санкций

сегодня, 16:33

Трансфер атакующего полузащитника «Пахтакора» и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА не может быть завершён из-за санкций. «Армейцы» ищут варианты для оплаты сделки. Игрок уже прошёл медицинский осмотр и попрощался с узбекским клубом.

В текущем сезоне чемпионата Узбекистана 19-летний Файзуллаев сыграл 6 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
Сегодня, 19:49
СлухиПСВ заинтересовался Захаряном
Сегодня, 17:42
СлухиРябчук прилетит завтра в Москву
Сегодня, 16:55
Для трансфера в ЦСКА форвард выкупил свой контракт. Его ошибочно называли новым Саласом
Сегодня, 15:55Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Слухи«Краснодар» ведёт переговоры с защитником сборной Уругвая
Сегодня, 14:28
СлухиНападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА
Сегодня, 13:46
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:21
как трудно жить ...
pomor45
pomor45 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 20:20
Там, где Гинер, везде туман. Узбеки даже легионерами не считаются в силу заключения в ЕАС соглашения о свободе трудового рынка. Какие могут быть трудности?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:44
Не надо путать клуб с личной машиной!). На личную машину всех болельщиков не посадишь))).
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:11
Отвечу тебе, как зрелый человек зрелому. У меня. к примеру есть деньги. Я езжу на автомобилях уже более 30 лет. Хорошо бы купить новый. Но на него надо 2, 5 млн рублей. Мне жалко. Я или буду ездить на старом, или куплю за 600 тысяч подешевле. Ты же меня не осудишь за это ? Рачительный хозяин всегда СВОИ деньги считает. Согласен ? Так и здесь.
stanichnik
stanichnik ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 18:49
Доброго Здоровья Анатолий!
Если с деньгами всё в порядке, тогда тем более возникает недоумение, почему не могут найти пути решения данной проблемы.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:06
Придется готовить чемоданчик для осуществления этого перехода.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:59
    ВаняLOVE
    ВаняLOVE
    сегодня в 17:16
    Странно, Узбекистан входит в ОДКБ и таможенный союз и возникли проблемы. Сербия никуда не входит, стоит на пороге в ЕС и у Газпрома нет проблем с переводом денег и туда и оттуда. Может все дело в размере комиссии, или в размере накладных расходов?
    ВаняLOVE
    ВаняLOVE ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 17:13
    Ваня. скорей у ВТБ деньги закончатся на выплату зарплаты, чем у олигарха Балановича. Я не ожидал от тебя такого. Будь зДоров!
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 17:08
    Московские гастарбайтеры из Узбекистана переводят домой деньги, а у армейцев не получается, может просто деньги на покупку игроков закончились.)))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Vadik (раскрыть)
    сегодня в 17:01
    Надо следить, что в мире творится.
    Нам проще рассчитаться с турками или латинской Америкой, чем с такими странами как Узбекистан.
    Вроде они ближе и когда то были одной страной и кричат, что друзья, но хотят усидеть на двух стульях.
    Если они в открытую через свой банк проведут деньги из России их хозяева их накажут за это.
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 16:53
    А в чем проблема с узбеками расплатиться? Причем тут санкции?
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 16:44
    Юристам нужно напрягаться и что то придумать... дырки есть всегда.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:40, ред.
    С нападающим сборной Чили вопрос решили по взмаху волшебной палочки, а тут...кто-то брешит, хотя и там, и тут веры нет). Где правда станичник?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     