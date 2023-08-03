Переход игрока сборной Узбекистана в ЦСКА задерживается из-за санкций

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сегодня, 16:33

Трансфер атакующего полузащитника «Пахтакора» и сборной Узбекистана в ЦСКА не может быть завершён из-за санкций. «Армейцы» ищут варианты для оплаты сделки. Игрок уже прошёл медицинский осмотр и попрощался с узбекским клубом.

В текущем сезоне чемпионата Узбекистана 19-летний Файзуллаев сыграл 6 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку.