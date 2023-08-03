Вендела не отпустили во «Фламенго». Но футболист не теряет надежды покинуть «Зенит»

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вчера, 10:40

Спасти Маркуса может старый знакомый петербуржцев.

«Зенит» сорвал трансфер, о котором просил футболист

Вендел не вернулся в расположение петербуржцев вовремя, за что был наказан. Но аргументировал отказ личными обстоятельствами. Кроме дедушки, у полузащитника «Зенита» умер еще один родственник. Маркус остался с семьей на несколько недель. До этого успел подружиться с людьми из «Фламенго», ведь бразильский и российский клубы активно вели переговоры. Вендел рассчитывал вернуться домой, семья ждала его в Рио-де-Жанейро, подыскивал жилье.

Тренер «стервятников» Хорхе Сампаоли рассчитывал на умные передачи Маркуса в центре поля. Полузащитник не играл на родине пять лет, соскучился, ведь родился в городе штата Рио-де-Жанейро. В футболе начинал во «Флуминенсе» из футбольной столицы Бразилии. Тренер «Фламенго» Сампаоли старался усилить центр поля до закрытия трансферного окна. Чилиец Артуро Видаль покинул команду. Подписали опорника Аллана из «Атлетико Минейро».

Но остальные крупные трансферы сорвались. «Зенит» заломил цену за Клаудиньо, хотя атакующий полузащитник хотел играть за «Фламенго», как и Вендел. «Ривер Плейт» затянул переговоры по Де Ла Крусу. Николас может сыграть на любой позиции в центре, но не успел перейти во «Фламенго». Деньги у клуба из Рио-де-Жанейро есть, поэтому 27 июля на встрече по Венделу петербуржцам предложили 15 миллионов евро.

Вот только благодаря возрасту – Маркусу всего 25 лет, и контракту до 2027 года рынок оценивает игрока в безумные 24 миллиона евро. Сам «Зенит» переплатил «Спортингу», отдав 20 миллионов. Поэтому петербуржцы потребовали именно такую сумму. Минимум хотели 18 миллионов, но 50 % от суммы сразу. Бразильцы отказались, Сампаоли остался без Клаудиньо и Вендела. Вот только Семак тоже может их обоих потерять.

Бразильцы традиционно ужасно играют из-под палки

Вендел игрок высокого класса. В «Зените» ему платят 2.5 миллиона евро без бонусов. Полузащитник, если выйдет на поле в ближайших турах РПЛ , обязательно поможет команде. Но в мелочах, которые позже раскопают, его игра изменится. В одном месте недоработает, в другом вспылит и получит лишнюю карточку. Может хуже реализовывать подходы, хотя его передачи и удары очень важны для «Зенита».

Семак в прошлом сезоне раздавил многих соперников, начиная со «Спартака» в Суперкубке, когда выиграли 4:0, именно за счет класса лидеров. Бразильцы сформировали индивидуальную разницу, а без них получается намного хуже. Мотивированный Вендел нужен в основе «Зенита», но если человек настроился на уход – а во «Фламенго» настаивают, что игрок расстроился из-за срыва трансфера, то Маркус будет токсичным активом в раздевалке.

Достаточно нескольких недовольных легионеров, чтобы начались конфликты. Семак уже на взводе и получил дисквалификацию после игры в Ростове-на-Дону. Если Вендел будет настраивать Барриоса и Клаудиньо, что пора уезжать из РПЛ , то «Зенит» в итоге проиграет от решения силой оставить полузащитника Вендела. Причем нет гарантий, что закрытие трансферного окна в Бразилии означает полноценный сезон Маркуса в лазурной футболке.

Вендел продолжит искать европейский вариант развития

У человека всего одна жизнь. И если Вендел останется в «Зените» на несколько лет, то никогда не сыграет в элитной лиге, как не сыграл Халк. Полузащитник это понимает. Возвращение в Бразилию ему было нужно, как и Клаудиньо, чтобы оказаться перед глазами у Анчелотти. Каждый приличный бразильский игрок мечтает о месте в заявке сборной на ЧМ -2026, хотя и понимает, насколько низкие сейчас шансы.

Малком выбрал деньги в Саудовской Аравии, иначе быть не могло, учитывая щедрость предложения – 18 миллионов евро за сезон. Вендел в прошлом году продлил контракт с «Зенитом», о чем жалеет, но ему предложили намного меньше денег, чем Малкому. «Наполи» играючи даст больше, поэтому ставка чемпионов Италии остается ключевой в этой истории. Говорят, что неаполитанцы готовы дать 20-25 млн евро.

Если правда, то «Зенит» не сможет кивать на оценочную рыночную стоимость. Хотя это сумма с потолка, многие клубы ее учитывают на переговорах. У «Наполи» есть деньги и их станет больше, если Кварацхелия окажется в «Арсенале» в ближайшие недели. Как раз новую травму колена получил форвард «канониров» Жезус, Артета может запросить трансфер на левый фланг, чтобы Мартинелли перешел в атаку.

В Неаполе хавбека «Зенита» ждут матчи Лиги чемпионов

Вендел может стать важной частью крутой команды, поиграть в Лиге чемпионов. Развитие молодого футболиста такого уровня – Маркус давно выделялся в РПЛ , проще с еврокубками. Даже переход во «Фламенго» не стал бы шагом вперед в карьере. Но в Рио-де-Жанейро полузащитник хотел жить рядом с родственниками и работать под руководством Сампаоли, который намного выше в тренерской иерархии, чем Семак.

Наступил момент, когда «Зенит» может дать солидным игрокам только деньги, больше ничего. Вендел трижды подряд стал чемпионом РПЛ , четвертый титул это скучно. А вот Серия А это круто. Почему трансфер в «Наполи» может состояться? Есть один итальянец, который смотрит матчи «Зенита». Зовут его Лучано. Спаллетти в отпуске покрутил статистику Вендела и посмотрел профессиональные скаутские нарезки с его игрой.