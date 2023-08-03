Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Нападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА

03 августа 2023, 13:46

Нападающий «Леона» и сборной Чили Виктор Давила в ближайшие дни станет игроком ЦСКА. Игрок выкупит себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. Сообщается, что перевод денег из России в Мексику довольно долгий и включает в себя пять этапов.

Давилья подпишет с ЦСКА четырёхлетний контракт. Медицинский осмотр уже пройден.

В текущем сезоне на счету Давильи 4 матча и голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 23:22
В «Локомотиве» рассказали о трансферных целях клуба
Вчера, 17:32
Агент капитана «Олимпии» подтвердил интерес «Крыльев Советов» к игроку
Вчера, 15:18
Капитан словенской «Олимпии» не перейдёт в «Крылья Советов»
Вчера, 13:59
Слухи«Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Словении
Вчера, 13:31
Самое сложное трансферное лето. «Спартак», «Динамо» и «Зенит» получают отказы
Вчера, 13:15Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии13
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:36
    Capral
    Capral
    03 августа в 22:23
    Сергеич, лично, для тебя- отвечаю.
    Итак, краткая характеристика Саши Черного (в девичистве Соплежуев). Основоположник- вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола. Человек, конспектами которого, по сей день интересуются- Гвард, Клопп, Тухель и Анчелотти!!! Тренер, который за короткое время, похоронил три команды- Майнц, ДИНАМО и Герта, причем, Герту- убивал с особой жестокостью...

    Помоями, его никто не обливал, я только констатировал жестокие и страшные факты из так называемой трудовой деятельности Саши Черного. Ничего личного- только факты, только цифры, как любит говорить Л.Каневский. Два года, я предупреждал общественность не вестись на дворовой антифутбол Сашка Черного, поскольку, помнил и был свидетелем его антифутбола в Майнце. Ну и оказался прав. Сейчас, этот деятель- в бегах, насколько мне известно...

    Ну и последнее, по поводу Курбана. Сергеич, ты же знаешь моё давнее отношение к футболу Бердыева. Оно не поменялось. Но, исключительно ради тебя, я поддержал приход Бердыева в Сочи, и также, ради тебя, из-за солидарности с тобой- защищал Бердыева, когда его увольняли из Сочи под общий хохот его недоброжилателей. Ну вот, пожалуй и всё.

    Никаких оскорблений личного характера я не использовал, совесть моя чиста.
    баск
    баск
    03 августа в 19:57
    Будет любопытно, если эта махинация прокатит)
    Если прокатит, то армейское руководство образцово обскачет динамовское..))

    Хотя в схеме понятно не всё.
    Более подробно это описано здесь,
    https://www.soccer.ru/blogs/record/1357592/davila-viktor-cska?from=top
    но инфа недостаточна..

    Так, протащить платёж через Эмираты можно, там допусимы безналоговые офшорки. С венесуэльскими товарисчами могли теоретически как-нибудь по рабоче-крестьянски договориться.

    А вот кто получатель платежа в Чили?
    Юрлицо или сам Давила- неважно, у получателя как налогового резидента наверняка возникают налоговые обязательства, а ставка в Чили приличная.

    Кто тогда оплачивает налог, если не сам ФК ЦСКА за счёт увеличения трансферного платежа на сумму налога?
    Не Давила же свои внесёт, это ведь не 3 рубля..
    Впрочем, для ЦСКА это будет лишь увеличение на пару лямов расходов на трансфер..

    В общем, интересно, чем всё это закончится, и каковы будут последствия
    по итогам налогового периода..)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    03 августа в 18:04, ред.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
      03 августа в 18:02, ред.
      Не зря я отметил про ловкость рук. Чуйка такая, нюх, если можно так сказать). Деньги переводят в ОАЭ на их нацвалюту, оттуда в Венесуэлу, далее Чили и Мексика почему-то вроде как). Вот эта схема!)). И казалось бы причем тут великий комбинатор!?). Думаю другим ума не хватит допетрить до такого). И тем более динамовцам).
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
      03 августа в 17:58
      Согласен с Вами.
      Capral
      Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      03 августа в 17:22
      Вы знаете, до недавнего времени, проходил мимо. Но последнее время, этих постов становится всё больше и они надоедают, тем более, в них нет никакого смысла- просто выливаются помои на достойного Человека. Я думаю- не стоит обращать внимания...
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      03 августа в 16:30
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        03 августа в 16:28
        Хорошая новость, посмотрим что за игрок этот
        чилиец Виктор..
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
        03 августа в 16:24
        Хороший комментарий, но не хватает в конце --- )))))).
        На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
        Здоровья Вам, удачи.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
        03 августа в 15:03, ред.
        То есть? Динамо тупые? А гинеровцы умные по логике!?)
        Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
        Capral
        Capral ответ stanichnik (раскрыть)
        03 августа в 14:37
        Ваня, Приветище и Салютище, Дружище!!!
        Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
        stanichnik
        stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        03 августа в 14:31
        Доброго Здоровья Сергеевьч!
        Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
        Futurista
        Futurista
        03 августа в 14:23, ред.
        ДаВилья?...нет, не Вилья...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
        03 августа в 14:21
        Может дело в ловкости рук? Не более).
        stanichnik
        stanichnik
        03 августа в 13:50
        ЦСКА сумел перевести деньги в Мексику, а Динамо.......
        Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         