Нападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА

Нападающий «Леона» и сборной Чили Виктор Давила в ближайшие дни станет игроком ЦСКА. Игрок выкупит себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. Сообщается, что перевод денег из России в Мексику довольно долгий и включает в себя пять этапов.
Давилья подпишет с ЦСКА четырёхлетний контракт. Медицинский осмотр уже пройден.
В текущем сезоне на счету Давильи 4 матча и голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.
И ради меня не надо поддерживать). Я об этом , тем более не просил.
И ради меня не надо поддерживать). Я об этом , тем более не просил.
Итак, краткая характеристика Саши Черного (в девичистве Соплежуев). Основоположник- вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола. Человек, конспектами которого, по сей день интересуются- Гвард, Клопп, Тухель и Анчелотти!!! Тренер, который за короткое время, похоронил три команды- Майнц, ДИНАМО и Герта, причем, Герту- убивал с особой жестокостью...
Помоями, его никто не обливал, я только констатировал жестокие и страшные факты из так называемой трудовой деятельности Саши Черного. Ничего личного- только факты, только цифры, как любит говорить Л.Каневский. Два года, я предупреждал общественность не вестись на дворовой антифутбол Сашка Черного, поскольку, помнил и был свидетелем его антифутбола в Майнце. Ну и оказался прав. Сейчас, этот деятель- в бегах, насколько мне известно...
Ну и последнее, по поводу Курбана. Сергеич, ты же знаешь моё давнее отношение к футболу Бердыева. Оно не поменялось. Но, исключительно ради тебя, я поддержал приход Бердыева в Сочи, и также, ради тебя, из-за солидарности с тобой- защищал Бердыева, когда его увольняли из Сочи под общий хохот его недоброжилателей. Ну вот, пожалуй и всё.
Никаких оскорблений личного характера я не использовал, совесть моя чиста.
Итак, краткая характеристика Саши Черного (в девичистве Соплежуев). Основоположник- вертикального, горизонтального, лежачего и сидячего футбола. Человек, конспектами которого, по сей день интересуются- Гвард, Клопп, Тухель и Анчелотти!!! Тренер, который за короткое время, похоронил три команды- Майнц, ДИНАМО и Герта, причем, Герту- убивал с особой жестокостью...
Помоями, его никто не обливал, я только констатировал жестокие и страшные факты из так называемой трудовой деятельности Саши Черного. Ничего личного- только факты, только цифры, как любит говорить Л.Каневский. Два года, я предупреждал общественность не вестись на дворовой антифутбол Сашка Черного, поскольку, помнил и был свидетелем его антифутбола в Майнце. Ну и оказался прав. Сейчас, этот деятель- в бегах, насколько мне известно...
Ну и последнее, по поводу Курбана. Сергеич, ты же знаешь моё давнее отношение к футболу Бердыева. Оно не поменялось. Но, исключительно ради тебя, я поддержал приход Бердыева в Сочи, и также, ради тебя, из-за солидарности с тобой- защищал Бердыева, когда его увольняли из Сочи под общий хохот его недоброжилателей. Ну вот, пожалуй и всё.
Никаких оскорблений личного характера я не использовал, совесть моя чиста.
Если прокатит, то армейское руководство образцово обскачет динамовское..))
Хотя в схеме понятно не всё.
Более подробно это описано здесь,
https://www.soccer.ru/blogs/record/1357592/davila-viktor-cska?from=top
но инфа недостаточна..
Так, протащить платёж через Эмираты можно, там допусимы безналоговые офшорки. С венесуэльскими товарисчами могли теоретически как-нибудь по рабоче-крестьянски договориться.
А вот кто получатель платежа в Чили?
Юрлицо или сам Давила- неважно, у получателя как налогового резидента наверняка возникают налоговые обязательства, а ставка в Чили приличная.
Кто тогда оплачивает налог, если не сам ФК ЦСКА за счёт увеличения трансферного платежа на сумму налога?
Не Давила же свои внесёт, это ведь не 3 рубля..
Впрочем, для ЦСКА это будет лишь увеличение на пару лямов расходов на трансфер..
В общем, интересно, чем всё это закончится, и каковы будут последствия
по итогам налогового периода..)
Если прокатит, то армейское руководство образцово обскачет динамовское..))
Хотя в схеме понятно не всё.
Более подробно это описано здесь,
https://www.soccer.ru/blogs/record/1357592/davila-viktor-cska?from=top
но инфа недостаточна..
Так, протащить платёж через Эмираты можно, там допусимы безналоговые офшорки. С венесуэльскими товарисчами могли теоретически как-нибудь по рабоче-крестьянски договориться.
А вот кто получатель платежа в Чили?
Юрлицо или сам Давила- неважно, у получателя как налогового резидента наверняка возникают налоговые обязательства, а ставка в Чили приличная.
Кто тогда оплачивает налог, если не сам ФК ЦСКА за счёт увеличения трансферного платежа на сумму налога?
Не Давила же свои внесёт, это ведь не 3 рубля..
Впрочем, для ЦСКА это будет лишь увеличение на пару лямов расходов на трансфер..
В общем, интересно, чем всё это закончится, и каковы будут последствия
по итогам налогового периода..)
Да и КББ обливали помоями здесь на сайте без смысла, без доказательств те с кем сейчас в десна целуешся, как говорится. Ну Деда за ЦСКА, Партикуляра, это не касается. Остальные в основе поголовно).
Да и КББ обливали помоями здесь на сайте без смысла, без доказательств те с кем сейчас в десна целуешся, как говорится. Ну Деда за ЦСКА, Партикуляра, это не касается. Остальные в основе поголовно).
Басня Крылова, если че).
Басня Крылова, если че).
чилиец Виктор..
чилиец Виктор..
На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
Здоровья Вам, удачи.
На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
Здоровья Вам, удачи.
Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.
Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.