Для трансфера в ЦСКА форвард выкупил свой контракт. Его ошибочно называли новым Саласом

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вчера, 15:55

Чилиец Давила по пути в Москву.

Ради трансфера придумали целую схему

После каждой продажи и покупки футболиста у клубов РПЛ возникают проблемы с переводом денег. «Динамо» не заключило контракт с хавбеком «Пачуки» Луисом Чавесом. Нужно платить большой налог, если переводишь деньги из Москвы в Мексику напрямую. Кроме того, если конкретный банк под санкциями, то не может провернуть сделку, «Динамо» осталось без интересного хавбека.

А в ЦСКА давно вели универсального форварда Давилу, но в мексиканском «Леоне» сомневались. Бабаеву пришлось выдумать целую схему. Сначала рубль перевели в национальную валюту ОАЭ . Затем деньги отправили в Венесуэлу, а оттуда в долларах перечислили в Чили. Лишь затем американская валюта попадет в Мексику. Чтобы снизить налоговую нагрузку, чилиец Давила сам заплатит 5 миллионов евро за выкуп контракта.

Получится свободный агент за 5 миллионов евро. Посмотрим, как на комбинацию посмотрят в ФИФА . Подобные фортели надо юридически проверять, чтобы не обвинили в обходе законов. Если юристы ЦСКА не ошиблись, то Виктор Давила, который прошел медицинский осмотр, отправится в Москву после шести лет в мексиканском чемпионате в составе «Некаксы», «Пачуки» и «Леона». Федотов получит первого летнего новичка уже после старта регулярного сезона в РПЛ .

Давила не новый Салас и не второй Санчес

Молодого невысокого игрока сравнивали со звездами сборной Чили. Давила получал комплименты, в нем видели легенду национальной команды Марсело Саласа. Сравнение с Алексисом Санчесом тоже было. Но Давила левша, а бывший форвард «Барселоны» правша, играют по-разному. Сходство только по росту, ведь Виктор низенький (чуть выше 170 сантиметров в хороший день). Тоже часто работает в оттяжке, а на острие чаще в дуэте.

Сравнение с Саласом не подходит, ведь форвард был взрывным игроком. Марсело чаще играл правой ногой и лучше работал перед чужими воротами. Давила играет глубже, нередко смещается на правый фланг, откуда срезает угол для ударов. По позиции в «Леоне» чилиец больше похож на нового инсайда «Спартака» Бонгонду, чем на Саласа и Санчеса. Но молодых футболистов часто сравнивают со звездами. Азмун вообще был «иранским Месси».

Давила – техничный форвард. Если искать достоинства, то можно найти даже сходство с Саласом. Новичок ЦСКА прекрасно выбирает позицию перед ударами головой. У Давилы шикарная физическая форма. Знаем это, ведь Виктор немного эксгибиционист как Салах. Чилиец публиковал фотографии с голым торсом, чтобы похвастаться результатами работы в зале. Но делает это намного реже, чем невероятно знаменитый египтянин.

У новичка «армейцев» немало игровых минусов

В начале карьеры от Давилы ждали большего. В 25 лет он не переходит в «Арсенал» или «Барселону», а выкупает контракт за скромные для современного рынка деньги, чтобы оказаться в ЦСКА . Виктор порой заигрывается, когда пытается обойти одного защитника тремя ложными замахами в разные стороны. У игрока низкий центр тяжести, поэтому охотно идет в дриблинг. Его непросто сбить с ног. Но не стоит злоупотреблять техникой в РПЛ , где опека лучше, чем в Мексике.

В сборной Чили нападающий сыграл всего 4 матча. Удивляют промахи Давилы. Виктору проще забить дальним ударом, чем попасть в пустые ворота. Это точно не «девятка», то есть ЦСКА не нашел замену Заболотному. Просто после ухода Медины и Карраскаля (если на Хорхе найдется покупатель) тренер попросил приобрести других латиноамериканцев, чтобы помогали Заболотному и Чалову. Если Обляков будет в форме после травмы, то Давила может стать его напарником.

На острие вернется Чалов. Каждый в тройке, если тренер Федотов прикажет, зайдет в штрафную площадь. У Давилы не самый сильный удар, редко работает правой ногой. Но отличная физическая форма ведет к крутым рывкам. Если повезет, то ЦСКА станет быстрее выходить в атаку. Чалов и Обляков визуально кажутся более медленными игроками, чем брюнет Давила. Чилиец в Москву отправится с женой и маленькой дочкой, минус одна проблема – не будет искать себе приключения.

ЦСКА остро нуждается в свежих идеях в нападении

Давила будет общаться с Мендесом, который успел адаптироваться. Упоминание тезки наводит на одно опасение. Не окажется ли игрок из «Леона» тривиальным легионером? В новых реалиях в РПЛ таких людей появится больше. Ценные игроки, вроде Эджуке, идут в другом направлении. Работать приходится с теми, кому важен фактор денег. И даже в таких условиях будут срывы контрактов с чилийцами, парагвайцами и мексиканцами.

Раз Виктор соглашается, надо брать. «Леон» с ним выиграл аналог Лиги чемпионов для Северной Америки в этом году. Давилу признали лучшим игроком одного из финальных матчей против «Лос-Анджелеса». У Давилы точно есть лидерские качества, боевитый парень по стилю игры. Также у молодого игрока растет результативность. Раньше он почти не забивал, а в «Леоне» у него 33 гола и 13 ассистов в 106 матчах.

Как и Бонгонда, Давила может быть командой в команде, умеет сыграть самостоятельно. Чем-то похож на Веру из «Оренбурга», но выступает намного ближе к чужим воротам. Федотов ценит такой футбол. Вспомните свободную роль Нобоа в «Сочи» и расширенные функции Чалова в ЦСКА . Новый чилиец может пригодиться. Но только если окажется, что его техники достаточно для стабильного выхода на ударные позиции.