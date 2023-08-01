В «Спартаке» назвали положительными результаты трансферной кампании

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

Довольны ли тем, как идёт трансферная кампания «Спартака» сейчас? Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска. Но, слушайте, идёт планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим.