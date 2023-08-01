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В «Спартаке» назвали положительными результаты трансферной кампании

сегодня, 10:57

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

Довольны ли тем, как идёт трансферная кампания «Спартака» сейчас? Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска. Но, слушайте, идёт планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим.

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Все комментарии
396xywx4x35v
396xywx4x35v
сегодня в 13:36
По игре Спартака пока не скажешь что команда особенно усилилась
makkie
makkie
сегодня в 13:24
А я бы оценил как удовлетворительные.

Медина пока не играет, защитники до сих пор не приехали - один Бонгонда за всех отдувается. Не стоит Малышеву заигрывать с болельщиками. Все мы ждём ЦЗ или по крайней мере левого защитника.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:12
"Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска." Вы читайте комментарии условно "нелюбимых диванных экспертов", и желательно на сайте соккер ру. Человек Вашей должности спокойней должен реагировать на критику "любимых экспертов" Ежели не ошибаюсь, то 9 сентября закроется ТО в России, ( если ошибаюсь прошу прощения, но точно август впереди). Вы три из трех выиграли пока, какие провалы? Сейчас все клубы мечутся в поисках усиления, у кого это получится лучше, тот и на коне будет, и я не про оптовые закупки условно с Балкан, имеющие больше отношения к распилу бюджетных денег, выделяемых на клуб. В сложившейся ситуации опять же условно бриллианты тяжелее искать, но нужно стараться. "Спартаку" удачи, второе место следом за "Краснодаром" меня устроит, ( ну это уж в качестве попытки неудачно пошутить.)
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:04
А когда победы закончатся что будет говорить???
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:33
3 победные игры подряд и итоги трансферной кампании положительны.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:25
Цыплят по весне 24г. считают, посмотрим на результат в конце сезона.
galem72
galem72
сегодня в 11:22
Нужно оценивать в целом трансферную кампанию, а не отдельно взятый отрезок ТО. А как мы видим, защитника всё нет и нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:03
Посмотрим и оценим...)
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