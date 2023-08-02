«Пари НН» усилился Зе Турбо .

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сегодня, 13:28

«Пари НН» объявил о переходе нападающего .

Клуб заключил с уроженцем Гвинеи-Бисау трёхлетнее соглашение. За нижегородскую команду футболист будет играть под номером 9.

Форвард — воспитанник португальских клубов «Реал», «Спортинг», а также миланского «Интера». В 2015 году он был в заявке основной команды «нерадзурри». Также Зе Турбо выступал за «Тонделу», «Марбелью», «Катанию», «Ольяненсе», «Ньюэллс Олд Бойз», парагвайский «Насьональ», «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Нантонг Жиун» и «Аль-Маркию» из Катара.