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«Пари НН» усилился Зе Турбо

сегодня, 13:28

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Зе Турбо.

Клуб заключил с уроженцем Гвинеи-Бисау трёхлетнее соглашение. За нижегородскую команду футболист будет играть под номером 9.

Форвард — воспитанник португальских клубов «Реал», «Спортинг», а также миланского «Интера». В 2015 году он был в заявке основной команды «нерадзурри». Также Зе Турбо выступал за «Тонделу», «Марбелью», «Катанию», «Ольяненсе», «Ньюэллс Олд Бойз», парагвайский «Насьональ», «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Нантонг Жиун» и «Аль-Маркию» из Катара.

«Пари НН» усилился Зе Турбо

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:05
Реактивный форвард. Мбаппе отдыхает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:39
«Пари НН» усилился Зе Турбо .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:30
«Пари НН» усилился Зе Турбо .
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:04
Кто помнит жвачку "Турбо"?
Ностальгия!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:59
Вот вам и турбо
adekvat
adekvat
сегодня в 13:40
Теперь Пари НН не догонишь, как включит Турбо режим.
Гость
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