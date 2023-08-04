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Матч легенд «Спартака» перенесли на осень

сегодня, 20:48

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил о переносе матча легенд «Спартака».

Мы провели переговоры со всеми участниками процесса — клубом, стадионом, вещателем, игроками и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде. Жаль, так как своё участие подтвердили несколько экс-легионеров «красно-белых». Но без тех же Титова, Аленичева, Тихонова всё же матч легенд теряет окрас. Не стоит забывать, что Лига легенд — это не регулярное первенство, тут необходимо учитывать множество нюансов, чтобы праздник удался.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:26
Подождём до осени,, игра должна быть интересная
ДСА
ДСА
сегодня в 21:25
Просто не хватило легенд на одну игру.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:05
Если перед матчем с чемпионом не получается, тогда на месяц позже перед дерби с Динамо могли бы перенести.
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