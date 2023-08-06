«Локомотив» не может осуществить полноценные трансферы из-за финансов

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб продолжает работу по поиску новичков, но всё упирается в финансовую составляющую.
Мы не закрылись. Ищем, стараемся. Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмём кого‑либо в аренду. Позиции рассматриваем разные.
Напомним, вчера в матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/24 «железнодорожники» уступили ЦСКА.
Да Зениту с Газпромом повезло и как бы здесь многие ненавидели за это Зенит и его спонсора, но за всем стоит простая зависть.
Я на 100% знаю, что никто бы не отказался от такого спонсора.
Кстати у Спартака хороший бюджет и они много могут себе позволить, думаю они вторые после Зенита в этом вопросе. Но у них есть большой тормоз в лице непонятных агентов, половину наверное точно съедают.
Раньше из бюджетников ЦСКА был в лидерах, хоть и Гинер скрывал данную информацию и все думали, что ЦСКА частный клуб, но так таковым он никогда не был, деньги шли от государства, но через Гинера.
В последние же годы бюджеты у многих каждый год меняются, то больше, то меньше.
Что именно имел ввиду Дмитрий Ульянов если честно загадка.
Что именно упирается в финансовую составляющую?
Нет денег? Да это навряд ли, деньги должны быть, а может он имел ввиду финансовый фэйр-плей? А вот тут возможно ближе к истине.
У Локо числится очень много игроков с высокими зарплатами, а они по сути не играют.
Думаю даже была дана команда не покупать дорогих игроков, а в сезоне определиться с теми кто есть в команде.
К тому же академия Локо постоянно даёт игроков для команды и Галактионов как Палыч умеет работать именно с молодыми.
Возможно перед Галактионовым поставлена задача на вырост команды, а не сиюминутного результата (собственно я на это надеюсь). Тем более пока без еврокубков, можно себе позволить.
Но как говориться поживём увидем.
Да Зениту с Газпромом повезло и как бы здесь многие ненавидели за это Зенит и его спонсора, но за всем стоит простая зависть.
Я на 100% знаю, что никто бы не отказался от такого спонсора.
Кстати у Спартака хороший бюджет и они много могут себе позволить, думаю они вторые после Зенита в этом вопросе. Но у них есть большой тормоз в лице непонятных агентов, половину наверное точно съедают.
Раньше из бюджетников ЦСКА был в лидерах, хоть и Гинер скрывал данную информацию и все думали, что ЦСКА частный клуб, но так таковым он никогда не был, деньги шли от государства, но через Гинера.
В последние же годы бюджеты у многих каждый год меняются, то больше, то меньше.
Что именно имел ввиду Дмитрий Ульянов если честно загадка.
Что именно упирается в финансовую составляющую?
Нет денег? Да это навряд ли, деньги должны быть, а может он имел ввиду финансовый фэйр-плей? А вот тут возможно ближе к истине.
У Локо числится очень много игроков с высокими зарплатами, а они по сути не играют.
Думаю даже была дана команда не покупать дорогих игроков, а в сезоне определиться с теми кто есть в команде.
К тому же академия Локо постоянно даёт игроков для команды и Галактионов как Палыч умеет работать именно с молодыми.
Возможно перед Галактионовым поставлена задача на вырост команды, а не сиюминутного результата (собственно я на это надеюсь). Тем более пока без еврокубков, можно себе позволить.
Но как говориться поживём увидем.
Классика жанра...)))
Классика жанра...)))
Ну если они думают, что фк Локо цены на ж\д билеты поднимают, то надо наверное как они мыслить и думать, что ЦСКА лошадей на скотобойню сдают и как игрока купить либо больше сдают, либо просят за них больше обычного.
Ну если они думают, что фк Локо цены на ж\д билеты поднимают, то надо наверное как они мыслить и думать, что ЦСКА лошадей на скотобойню сдают и как игрока купить либо больше сдают, либо просят за них больше обычного.