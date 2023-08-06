«Локомотив» не может осуществить полноценные трансферы из-за финансов

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вчера, 14:33

Спортивный директор «Локомотива» заявил, что клуб продолжает работу по поиску новичков, но всё упирается в финансовую составляющую.

Мы не закрылись. Ищем, стараемся. Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмём кого‑либо в аренду. Позиции рассматриваем разные.