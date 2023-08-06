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«Локомотив» не может осуществить полноценные трансферы из-за финансов

вчера, 14:33

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб продолжает работу по поиску новичков, но всё упирается в финансовую составляющую.

Мы не закрылись. Ищем, стараемся. Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмём кого‑либо в аренду. Позиции рассматриваем разные.

Напомним, вчера в матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/24 «железнодорожники» уступили ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
не получится ли продать одного крупного нападающего ?
Garrincha58
Garrincha58 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:12
продайте Зениту пиняева и будут у вас лямов 10 на пару очередных Митаев или продайте Миранчука он всё равно почти не играет может Крылья его купят но дорого не дадут
альсато
альсато ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:58
Точно так!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Привет!!!
Да Зениту с Газпромом повезло и как бы здесь многие ненавидели за это Зенит и его спонсора, но за всем стоит простая зависть.
Я на 100% знаю, что никто бы не отказался от такого спонсора.
Кстати у Спартака хороший бюджет и они много могут себе позволить, думаю они вторые после Зенита в этом вопросе. Но у них есть большой тормоз в лице непонятных агентов, половину наверное точно съедают.
Раньше из бюджетников ЦСКА был в лидерах, хоть и Гинер скрывал данную информацию и все думали, что ЦСКА частный клуб, но так таковым он никогда не был, деньги шли от государства, но через Гинера.
В последние же годы бюджеты у многих каждый год меняются, то больше, то меньше.

Что именно имел ввиду Дмитрий Ульянов если честно загадка.
Что именно упирается в финансовую составляющую?
Нет денег? Да это навряд ли, деньги должны быть, а может он имел ввиду финансовый фэйр-плей? А вот тут возможно ближе к истине.
У Локо числится очень много игроков с высокими зарплатами, а они по сути не играют.
Думаю даже была дана команда не покупать дорогих игроков, а в сезоне определиться с теми кто есть в команде.
К тому же академия Локо постоянно даёт игроков для команды и Галактионов как Палыч умеет работать именно с молодыми.
Возможно перед Галактионовым поставлена задача на вырост команды, а не сиюминутного результата (собственно я на это надеюсь). Тем более пока без еврокубков, можно себе позволить.
Но как говориться поживём увидем.
Варвар7
Варвар7 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:07

Классика жанра...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
Да блин из-за их "финансовой составляющей" скоро по шпалам к "тёще на блины" ходить будем. Пригород задирать уже некуда..., приблизительно 3 рупь за 1 км.
альсато
альсато ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:49
приветствую ЗЕМА!....да как решаем...как и все (окромя Зенита)...сидим на паперти и просим))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:12
Скоро Локо прекратить существование
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:53
Интересно, а как ЦСКА финансовые вопросы решают?
Ну если они думают, что фк Локо цены на ж\д билеты поднимают, то надо наверное как они мыслить и думать, что ЦСКА лошадей на скотобойню сдают и как игрока купить либо больше сдают, либо просят за них больше обычного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
Или цены на ж\д билеты поднимать. И это гораздо проще, чем продать неликвид типа Дзюбы
adekvat
adekvat
вчера в 14:40
Финансы поют романсы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
Значит надо продать кого-нибудь.
Гость
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