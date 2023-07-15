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РФС и УЕФА договорились о проведении турниров развития

вчера, 12:30

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что организация и УЕФА достигли договорённости о проведении в России турниров развития.

Россия впервые приняла этот турнир в этом году, матчи прошли в Волгограде с 24 по 29 мая. Участниками были юношеские мужские и женские сборные России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана до 16 лет. Часть финансирования соревнований УЕФА взял на себя.

Мы договорились с УЕФА, что по возможности будем проводить в стране турниры развития УЕФА. Есть ли решения? Мы в процессе обсуждения.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:31
УЕФА проявила снисхождение к недоразвитым, учитывая, что их взносы УЕФА отнюдь не будут лишними.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:20
Зачем нам вообще УЕФА? То есть мы не можем играть в европейских турнирах, но и дальше платим взносы в карманы Чеферину и компании. Пока мы сами не научимся себя уважать, об нас и дальше будут вытирать ноги все кому не лень, а мы за это им ещё и приплачивать будем.
drug01
drug01
вчера в 12:59
Это только радует что есть приятное сообщение
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:57
Опять себя недоразвитыми посчитали! Неистребимый комплекс...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:56
А без участия УЕФА такие турниры развития провести нельзя? Может дело упирается в финансирование? Или наши чиновники боятся, что их европейские коллеги сильно отругают за самодеятельность и ещё чего ни будь не позволят?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
Ну хоть в чём-то даётся договариваться, уже прогресс...
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