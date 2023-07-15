РФС и УЕФА договорились о проведении турниров развития

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что организация и УЕФА достигли договорённости о проведении в России турниров развития.
Россия впервые приняла этот турнир в этом году, матчи прошли в Волгограде с 24 по 29 мая. Участниками были юношеские мужские и женские сборные России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана до 16 лет. Часть финансирования соревнований УЕФА взял на себя.
Мы договорились с УЕФА, что по возможности будем проводить в стране турниры развития УЕФА. Есть ли решения? Мы в процессе обсуждения.