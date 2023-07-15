РФС и УЕФА договорились о проведении турниров развития

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вчера, 12:30

Президент Российского футбольного союза сообщил о том, что организация и УЕФА достигли договорённости о проведении в России турниров развития.

Россия впервые приняла этот турнир в этом году, матчи прошли в Волгограде с 24 по 29 мая. Участниками были юношеские мужские и женские сборные России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана до 16 лет. Часть финансирования соревнований УЕФА взял на себя.