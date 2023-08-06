Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в ОАЭ

Полузащитник Фернандо перешёл из «Антальяспора» в «Аль-Джазиру» Абу-Даби из чемпионата ОАЭ.
Срок соглашения с игроком не уточняется. В 30 матчах прошлого чемпионата Турции футболист забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Полузащитник Фернандо перешёл из «Антальяспора» в «Аль-Джазиру» Абу-Даби из чемпионата ОАЭ.
Срок соглашения с игроком не уточняется. В 30 матчах прошлого чемпионата Турции футболист забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Очень жаль,что ушёл из Спартака.
Его точность передач волшебство,как и штрафные-загляденье!
Такие игроки приезжают в наш чемпионат нечасто!
Вспоминаю с радостью его.
Был ещё кудесник Алекс..,
Эхх…
Очень жаль,что ушёл из Спартака.
Его точность передач волшебство,как и штрафные-загляденье!
Такие игроки приезжают в наш чемпионат нечасто!
Вспоминаю с радостью его.
Был ещё кудесник Алекс..,
Эхх…