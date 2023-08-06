Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в ОАЭ

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вчера, 20:55

Полузащитник перешёл из «Антальяспора» в «Аль-Джазиру» Абу-Даби из чемпионата ОАЭ .

Срок соглашения с игроком не уточняется. В 30 матчах прошлого чемпионата Турции футболист забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.