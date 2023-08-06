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Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в ОАЭ

вчера, 20:55

Полузащитник Фернандо перешёл из «Антальяспора» в «Аль-Джазиру» Абу-Даби из чемпионата ОАЭ.

Срок соглашения с игроком не уточняется. В 30 матчах прошлого чемпионата Турции футболист забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в ОАЭ

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Антальяспор  Аль-Джазира  Фернандо
Перевод с Твиттер ФК «Аль-Джазира» Фото: Твиттер ФК «Аль-Джазира»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:21
Всего 31.. жаль, что так рано ушел, еще несколько радиоуправляемых и штрафных мог раздать.
43bb2y7tw94a
43bb2y7tw94a
сегодня в 02:09
Для полузащитника у него хорошая статистика, он ещё в форме
Lisvova
Lisvova
вчера в 22:45
С теплотой вспоминаю о нём, именно с его игрой связанно то самое чемпионство, за которое, на мой взгляд, он был незаслуженно забыт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:54
Сильнее любого армейца
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 21:35
Это топ для нашего чемпионата.
Очень жаль,что ушёл из Спартака.
Его точность передач волшебство,как и штрафные-загляденье!
Такие игроки приезжают в наш чемпионат нечасто!
Вспоминаю с радостью его.
Был ещё кудесник Алекс..,
Эхх…
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:28
Может еще годика три поиграть- на жизнь подкопить!
Гость
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