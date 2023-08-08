«Ротор» объявил об уходе Стукалова с должности главного тренера клуба

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Алексея Стукалова с должности главного тренера команды.
«Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Владимир Файзулин.
Тот комментарий поо паранойю удалили и наказали пользователя.
Не знаю о комментарии какого Вани речь. Впредь просьба уточнять какое именно имя у пользователя на сайте.
Тот комментарий поо паранойю удалили и наказали пользователя.
Не знаю о комментарии какого Вани речь. Впредь просьба уточнять какое именно имя у пользователя на сайте.