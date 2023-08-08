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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2023/2024

«Ротор» объявил об уходе Стукалова с должности главного тренера клуба

вчера, 17:45

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Алексея Стукалова с должности главного тренера команды.

«Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Владимир Файзулин.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:46
Фамилии тренеров известные, а толку мало.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:51
Здравствуйте.

Тот комментарий поо паранойю удалили и наказали пользователя.

Не знаю о комментарии какого Вани речь. Впредь просьба уточнять какое именно имя у пользователя на сайте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51, ред.
Ну наконец-то. Болельщики Ротора вздохнули . Теперь будем ждать кто его заменит. Файзулин скорее всего временно.
Гость
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