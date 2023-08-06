Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

На 42-м году жизни скончался обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА

вчера, 14:21

Сегодня ушёл из жизни трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Причиной смерти стал инфаркт.

Напомним, Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу после перелома позвоночника, полученного в результате ДТП.

Мандрыкин был воспитанником «Алании». Он выступал за следующие клубы: «Алания», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак» из Нальчика и «Динамо» Брянск. Также на счету спортсмена было 2 матча за сборную России.

Мандрыкин являлся: трёхкратным чемпионом России (2003, 2005 и 2006), четырёхкратным обладателем Кубка России (2002, 2005, 2006 и 2008), трёхкратным обладателем Суперкубка России (2003/04, 2005/06 и 2006/07) и обладателем Кубка УЕФА 2004/2005.

30 августа ему бы исполнилось 42 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мандрыкин Вениамин
Перевод с osnova.news Фото: официальный сайт УЕФА
Матч легенд «Спартака» перенесли на осень
04 августа
Гранат готов сыграть в ретроматче легенд «Спартака» и сборной России
03 августа
Виллаш-Боаш рассказал, почему Халк не перешёл в «Челси» и «Тоттенхэм»
29 июля
Бывший защитник «Спартака» Боккетти посетил матч команды с «Оренбургом»
23 июля
Месси забил гол на последней секунде дебютного матча за «Интер Майами»
22 июля
Жоаозиньо вернулся в Бразилию
16 июля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 