На 42-м году жизни скончался обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА

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вчера, 14:21

Сегодня ушёл из жизни трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА . Причиной смерти стал инфаркт.

Напомним, Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу после перелома позвоночника, полученного в результате ДТП .

Мандрыкин был воспитанником «Алании». Он выступал за следующие клубы: «Алания», ЦСКА , «Томь», «Ростов», «Спартак» из Нальчика и «Динамо» Брянск. Также на счету спортсмена было 2 матча за сборную России.

Мандрыкин являлся: трёхкратным чемпионом России (2003, 2005 и 2006), четырёхкратным обладателем Кубка России (2002, 2005, 2006 и 2008), трёхкратным обладателем Суперкубка России (2003/04, 2005/06 и 2006/07) и обладателем Кубка УЕФА 2004/2005.

30 августа ему бы исполнилось 42 года.