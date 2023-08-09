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«Сочи» объявил об аренде защитника молодёжной сборной Нигерии Агбалаки

вчера, 10:15

Защитник сборной Нигерии U-20 Соломон Агбалака перешёл на правах аренды из «Брод Сити» в «Сочи».

19-летний футболист является бронзовым призёром молодёжного Кубка африканских наций, на котором признавался лучшим защитником турнира. Также Агбалака дошёл до 1/4 финала Кубка мира U-20 в этом году.

«Сочи» объявил об аренде защитника молодёжной сборной Нигерии Агбалаки

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Сочи  Агбалака Соломон
Источник: Телеграм-канал ФК «Сочи» Фото: Твиттер The Creative Championship
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:11
Правильно , сначала посмотреть в деле, а потом уж решать: брать или не брать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:41
Я прошу прощения. Но умер бывший вратарь сборной России по футболу, а также таких клубов как ЦСКА и Алания, Вениамин Мандрыкин.
Не увидел на Соккере ни слова об этой новости. Хотя как по мне, можно было бы написать и статью памяти футболиста.
Иной раз тут про тёлку Икарди читаешь, про маму Мбаппе, пахана Неймара. Не сочтите за грубость или спам.
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:24
по лицу уже пора заканчивать карьеру и ехать в ОАЭ
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:11
Если ему 19,то зря катили бочку на товарища Сейду нашего Думбия.
Вещий
Вещий
вчера в 11:07
Пока одни все интересуются, а Сочи постепенно укрепляет свои ряды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
Листаю с телефона, ошибочно отправил "жалобу" на юзера СПАРТАК_СПАРТАК. Извиняюсь.
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