«Сочи» объявил об аренде защитника молодёжной сборной Нигерии Агбалаки

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вчера, 10:15

Защитник сборной Нигерии U-20 перешёл на правах аренды из «Брод Сити» в «Сочи».

19-летний футболист является бронзовым призёром молодёжного Кубка африканских наций, на котором признавался лучшим защитником турнира. Также Агбалака дошёл до 1/4 финала Кубка мира U-20 в этом году.