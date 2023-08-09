«Сочи» объявил об аренде защитника молодёжной сборной Нигерии Агбалаки

Защитник сборной Нигерии U-20 Соломон Агбалака перешёл на правах аренды из «Брод Сити» в «Сочи».
19-летний футболист является бронзовым призёром молодёжного Кубка африканских наций, на котором признавался лучшим защитником турнира. Также Агбалака дошёл до 1/4 финала Кубка мира U-20 в этом году.
Не увидел на Соккере ни слова об этой новости. Хотя как по мне, можно было бы написать и статью памяти футболиста.
Иной раз тут про тёлку Икарди читаешь, про маму Мбаппе, пахана Неймара. Не сочтите за грубость или спам.
Не увидел на Соккере ни слова об этой новости. Хотя как по мне, можно было бы написать и статью памяти футболиста.
Иной раз тут про тёлку Икарди читаешь, про маму Мбаппе, пахана Неймара. Не сочтите за грубость или спам.