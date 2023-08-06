Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыХорватия. Первая лига 2023/2024

«Лукойл-Хорватия» стал новым спонсором «Хайдука»

сегодня, 00:59

«Хайдук» объявил о том, что новым спонсором клуба стала компания «Лукойл-Хорватия».

«Лукойл-Хорватия» — дочерняя компания швейцарской фирмы «LITASCO SA», которая принадлежит российскому «Лукойлу» — владельцу московского «Спартака».

В прошлом сезоне команда из Сплита стала серебряным призёром национального чемпионата.

«Лукойл-Хорватия» стал новым спонсором «Хайдука»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУ ЦСКА появился новый генеральный партнёр
04 августа
Легендарный игрок НФЛ купил акции «Бирмингема»
04 августа
ЦСКА прекратил сотрудничество с генеральным спонсором
03 августа
Слухи«Аль-Хиляль» решил проблему с денежным переводом за Малкома
03 августа
«Интер» — не в топ-3, «Лацио» и финалисты еврокубков — мимо топ-5. Цены составов в Серии А
01 августаМаксим Тарасов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Прорыв «Брайтона» и падение МЮ. Динамика цен составов в АПЛ
01 августаСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:03
Непонятно зачем, компанию и так все знают.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:48
О как... хорваты бычат а мы им получается денежки даем.... фигня какая то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
Лучше бы Спартаку денег побольше отсыпали...
1 984
1 984
сегодня в 05:13
Добрый день!
Матч Арсенал - Манчестер Сити. Очевидно перепутаны хозяева и гости.
Подобная ситуация происходит второй раз за последний месяц.
Ещё ранее подобная ситуация происходила с форами. Тогда после двух раз вы решили закрыть линию фор. В связи с этим вопрос - раз ситуация повторяется с исходами, следует ли ожидать закрытия линии исходов или вы найдёте причину и вернёте форы?
ОПС
ОПС ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 04:37
А все таки давайте жить дружно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:31
Может хоть после этого хорваты согласятся "товарняк" сгонять...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:33
ЛУКойл пора бы уже национализировать
8qptbrby4xha
8qptbrby4xha
сегодня в 02:25
Что происходит?
Больше некуда девать деньги
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
Всё для развития российского футбола ⚽️ !!!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 