«Лукойл-Хорватия» стал новым спонсором «Хайдука»

«Хайдук» объявил о том, что новым спонсором клуба стала компания «Лукойл-Хорватия».
«Лукойл-Хорватия» — дочерняя компания швейцарской фирмы «LITASCO SA», которая принадлежит российскому «Лукойлу» — владельцу московского «Спартака».
В прошлом сезоне команда из Сплита стала серебряным призёром национального чемпионата.
Матч Арсенал - Манчестер Сити. Очевидно перепутаны хозяева и гости.
Подобная ситуация происходит второй раз за последний месяц.
Ещё ранее подобная ситуация происходила с форами. Тогда после двух раз вы решили закрыть линию фор. В связи с этим вопрос - раз ситуация повторяется с исходами, следует ли ожидать закрытия линии исходов или вы найдёте причину и вернёте форы?
Матч Арсенал - Манчестер Сити. Очевидно перепутаны хозяева и гости.
Подобная ситуация происходит второй раз за последний месяц.
Ещё ранее подобная ситуация происходила с форами. Тогда после двух раз вы решили закрыть линию фор. В связи с этим вопрос - раз ситуация повторяется с исходами, следует ли ожидать закрытия линии исходов или вы найдёте причину и вернёте форы?
Больше некуда девать деньги
Больше некуда девать деньги