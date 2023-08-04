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У ЦСКА появился новый генеральный партнёр

сегодня, 19:46

Новым генеральным партнёром ЦСКА стал бренд GOLD’N APOTHEKA.

Под этим брендом выпускаются биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы.

Логотип бренда будет размещён на передней части игровой формы команды, на бортах стадиона «ВЭБ-Арена», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, а также в видеороликах CSKA TV.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:24
ЦСКА похоже рекламирует допинг.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 21:23
Почта не партнер, а арендатор. Арендует у клуба офисы в башне и территорию для своих парковок. Платит за это хорошие деньги, т.е является покупателем услуг.
YVG
YVG
сегодня в 21:20
Почта России самый главный партнер.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:17
Теперь все игроки ЦСКА будут крепкими, здоровыми и краснощёкими.))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:16
Шампунь "Лошадиная сила" уже есть. Можно что-нибудь назвать "Конский каштан",тем более,что такой в природе есть.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:14
Словом,теперь мы подсели на классические 73омицины!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:43
Если так часто менять партнёров, то надо предохраняться
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:38
Он много кого доит. Крассаучег!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:35
За БАДа миллионы наверно))).
ABir
ABir
сегодня в 20:22
Витамины и пробиотики - самое то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:12
Ангел неБесГрешен
Наверное частнику частника "доить" честнее и порядочнее, чем госчиновнику Миллеру доить государство ради благосостояния гостарбайтеров и удовлетворения своих амбиций.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:10
У коней президент клуба на своём месте
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:10
А чем лучше Гербалайф у Спартака? Лишь бы деньги платили и бренд не был под запретом. Фирма наша, санкций не будет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:04
Скорее
Конские каштаны ))))).
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:02
Платить образцами готовой продукции будет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:01, ред.
Интересно сколько будет платить эта фирма клубу за свою рекламу? Или это тайна
.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:59
Мумиё "Конская сила")...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:58
Главное, чтобы это пошло на пользу клубу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:51
Частник гинер нашёл ещё кого подоить...
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