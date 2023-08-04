У ЦСКА появился новый генеральный партнёр

Новым генеральным партнёром ЦСКА стал бренд GOLD’N APOTHEKA.
Под этим брендом выпускаются биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы.
Логотип бренда будет размещён на передней части игровой формы команды, на бортах стадиона «ВЭБ-Арена», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, а также в видеороликах CSKA TV.
Наверное частнику частника "доить" честнее и порядочнее, чем госчиновнику Миллеру доить государство ради благосостояния гостарбайтеров и удовлетворения своих амбиций.
Наверное частнику частника "доить" честнее и порядочнее, чем госчиновнику Миллеру доить государство ради благосостояния гостарбайтеров и удовлетворения своих амбиций.
Конские каштаны ))))).
Конские каштаны ))))).
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