«Бешикташ» интересуется защитником «Динамо»

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вчера, 16:06

«Бешикташ» хочет приобрести защитника «Динамо» и сборной Грузии . Речь идёт о полноценном трансфере за 3 миллиона евро. Сообщается, что сам игрок хочет продолжить карьеру в одном из пяти топовых европейских чемпионатов.

В текущем сезоне Сазонов сыграл 2 матча. Контракт 21-летнего игрока с «Динамо» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Сазонов может перейти в «Лион».