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«Бешикташ» интересуется защитником «Динамо»

вчера, 16:06

«Бешикташ» хочет приобрести защитника «Динамо» и сборной Грузии Сабу Сазонова. Речь идёт о полноценном трансфере за 3 миллиона евро. Сообщается, что сам игрок хочет продолжить карьеру в одном из пяти топовых европейских чемпионатов.

В текущем сезоне Сазонов сыграл 2 матча. Контракт 21-летнего игрока с «Динамо» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Сазонов может перейти в «Лион».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:32
Бешик совсем не топ клуб !
valt134
valt134
вчера в 17:28
«Сырой» игрок.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:58
Скорей продайте этого хамелеона, скатертью дорога и желательно, что бы не возвращались такие.
Capral
Capral
вчера в 16:38, ред.
Саба - способный футболист, однозначно, но я не уверен, что прямо сейчас его кто-то купит. Последняя игра в кубке показала, что Сазонов не готов к европейским клубам.

Много у него ошибок, и главная, на мой взгляд - он не умеет читать соперника, и ошибается в выборе позиции. Если в отборе, он еще худо-бедно справляется, то в остальном пока ему еще надо много работать.

Данные отличные - рост, физика, неплохая игра головой, но в остальном - работать и еще раз работать! С опытом- всё получится, придет опыт, навыки, но пока- практика и работа над собой.

Помню, нашего великолепного ЦЗ А.Бубнова! Так вот, у него, идеал футболиста был Ф.Беккенбауэр! Саша много читал о своем кумире, изучал его игру, и, на мой взгляд, стал одним из лучших защитников советского футбола! Не знаю, возможно и у Сабы есть свой кумир... А пока- Удачи ему в ДИНАМО!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:16
ПрАшуууу озвучить ещё четыре "топовых европейских чемпионатов", кроме Бешикташа?))
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