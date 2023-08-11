«Бешикташ» интересуется защитником «Динамо»

«Бешикташ» хочет приобрести защитника «Динамо» и сборной Грузии Сабу Сазонова. Речь идёт о полноценном трансфере за 3 миллиона евро. Сообщается, что сам игрок хочет продолжить карьеру в одном из пяти топовых европейских чемпионатов.
В текущем сезоне Сазонов сыграл 2 матча. Контракт 21-летнего игрока с «Динамо» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Сазонов может перейти в «Лион».
Много у него ошибок, и главная, на мой взгляд - он не умеет читать соперника, и ошибается в выборе позиции. Если в отборе, он еще худо-бедно справляется, то в остальном пока ему еще надо много работать.
Данные отличные - рост, физика, неплохая игра головой, но в остальном - работать и еще раз работать! С опытом- всё получится, придет опыт, навыки, но пока- практика и работа над собой.
Помню, нашего великолепного ЦЗ А.Бубнова! Так вот, у него, идеал футболиста был Ф.Беккенбауэр! Саша много читал о своем кумире, изучал его игру, и, на мой взгляд, стал одним из лучших защитников советского футбола! Не знаю, возможно и у Сабы есть свой кумир... А пока- Удачи ему в ДИНАМО!!!
Много у него ошибок, и главная, на мой взгляд - он не умеет читать соперника, и ошибается в выборе позиции. Если в отборе, он еще худо-бедно справляется, то в остальном пока ему еще надо много работать.
Данные отличные - рост, физика, неплохая игра головой, но в остальном - работать и еще раз работать! С опытом- всё получится, придет опыт, навыки, но пока- практика и работа над собой.
Помню, нашего великолепного ЦЗ А.Бубнова! Так вот, у него, идеал футболиста был Ф.Беккенбауэр! Саша много читал о своем кумире, изучал его игру, и, на мой взгляд, стал одним из лучших защитников советского футбола! Не знаю, возможно и у Сабы есть свой кумир... А пока- Удачи ему в ДИНАМО!!!