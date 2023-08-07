Пруцеву не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии

Отец российского полузащитника «Црвены Звезды» заявил, что сыну не предлагали выступать за молодёжную сборную Сербии.

Нет, мы не знаем, кто кому предлагал. Как можно отказаться, когда даже предложения нет? Не знаю, откуда эти слухи, с сыном разговаривал, он сказал, что ему никто не звонил и ничего не предлагал. Рассмотрели бы мы такой вариант? Естественно, будем рассматривать любые предложения.

Здесь надо чётко понимать — если будет предложение, то, конечно, будем рассматривать. Стоит ли оно того, что думают в молодёжной сборной России, рассчитывают ли на него там? Если да, то это другая история. Можно только фантазировать на эту тему.