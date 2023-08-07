Российский полузащитник «Црвены Звезды» может покинуть команду

Отец полузащитника «Црвены Звезды» заявил, что игрок может покинуть клуб в поисках игровой практики.

Сейчас вопрос заключается в его игровой практике. Если он будет получать мало игрового времени, то рассмотрим варианты с арендой. Но планируем продолжить выступление за «Црвену Звезду». Всё будет зависеть от спортивной составляющей.