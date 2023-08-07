Российский полузащитник «Црвены Звезды» может покинуть команду

Отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева заявил, что игрок может покинуть клуб в поисках игровой практики.
Сейчас вопрос заключается в его игровой практике. Если он будет получать мало игрового времени, то рассмотрим варианты с арендой. Но планируем продолжить выступление за «Црвену Звезду». Всё будет зависеть от спортивной составляющей.
Аренда в европейский клуб или РПЛ? На данный момент нельзя зарекаться. Он уехал в Сербию для того, чтобы чего-то добиться в Европе. Аренда в Россию сейчас маловероятна. Трудно фантазировать. Будет конкретное предложение – всё будет зависеть от игрового времени, позиции тренера, рассчитывают ли на игрока, от многих факторов. Мы настроены на то, чтобы развивать Егора.
Ранее сообщалось, что Пруцев рассмотрит вариант выступлений за сборную Сербии.