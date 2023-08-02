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Кержаков ставит сербскому клубу игру по схеме Гвардиолы

сегодня, 12:00

Президент «Спартака» из Суботицы высказал своё мнение о работе российского специалиста Александра Кержакова.

Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внёс российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы.

Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки? Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьётся хороших результатов в этом году.

В первом туре сербской Суперлиги подопечные Кержакова обыграли «ИМТ Нови Белград» со счётом 2:1.

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Все комментарии
4yyd265429pb
4yyd265429pb
сегодня в 13:00
Керж занялся плагиатом
Glosser
Glosser
сегодня в 12:47
Стоит пожелать Кержакову больших упехов в его работе.
112910415
112910415
сегодня в 12:41
но почему, почему он отверг систему Семака ?!
Вещий
Вещий
сегодня в 12:40
Как по мне , можно только порадоваться за человека. Он тренирует в Кипре и в Сербии явно не за ради денег. Можно было бы устроиться куда угодно, хоть в думу, и зарабатывать чисто своим лицом и именем или быть каким-то экспертом или быть "в структуре" команды, и ничего не делать. Но видно денег он заработал уже и так, а теперь хочется побыть в гуще футбольных событий, где ты влияешь на ход матчей. плюс в интересной атмосфере побыть , в интересных местах. Удачи тебе Сашек!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:27
И теперь футболисты играют в 3-5-2, что на языке Саши означает - "бил , бью и буду бить...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:26
Время покажет...
Мну такого тренера не знает!
Capral
Capral
сегодня в 12:26
Неплохой тренер, но зачем копировать других?
drug01
drug01
сегодня в 12:17
Он тренер молодой но толковый, у него всё получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:02
Хотелось бы, чтобы перешёл...
Гость
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