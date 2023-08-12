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Кепа готов перейти в «Реал»

вчера, 12:56

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в Испанию.

По данным источника, «Реал» связался с окружением игрока, чтобы договориться о трансфере. Голкипер готов перейти в мадридский клуб даже на правах аренды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:27
Не понимаю, зачем Реалу покупать вратаря, когда можно взять кого-то из свободных, или если брать того же Кепу, то в Аренду. Да, Куртуа выбыл на долго, но после возвращения он точно булет основным. На мой взгляд, если Реал и решит покупать вратаря, то надо брать такого, который будет готов пару сезонов посидеть под Куртуа, а после занять его место.
Еще вот что лично мне интересно из этой новости...если уйдет Кепа, кто тогда будет условно вторым вратарем в Челси???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:34
Хочет человек в Реал ,надо брать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Кепа готов, а Челси не готов сдавать в аренду.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 14:08
Можно было на сезон Тэтэрушану подписать. Думаю до восстановление Куртуа хорошо отстоял бы. Правда проблема в возрасте
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:34
Прямая замена папе Карло)
agentSmith.
agentSmith. ответ Накир (раскрыть)
вчера в 13:16
В этом нет смысла. Кепа нужен на период травмы Куртуа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:06
Кепа готов возглавить в «Реал»
Накир
Накир
вчера в 12:58
Думаю что будет аренда с правом выкупа и дополнительными деньгами. Перес умеет такое проворачивать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:58
На родину хочет в Испании лучше чем в Германии
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