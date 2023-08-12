Кепа готов перейти в «Реал»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в Испанию.
По данным источника, «Реал» связался с окружением игрока, чтобы договориться о трансфере. Голкипер готов перейти в мадридский клуб даже на правах аренды.
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в Испанию.
По данным источника, «Реал» связался с окружением игрока, чтобы договориться о трансфере. Голкипер готов перейти в мадридский клуб даже на правах аренды.
Еще вот что лично мне интересно из этой новости...если уйдет Кепа, кто тогда будет условно вторым вратарем в Челси???
Еще вот что лично мне интересно из этой новости...если уйдет Кепа, кто тогда будет условно вторым вратарем в Челси???