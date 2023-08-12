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Кепа отказался от перехода в «Баварию»

вчера, 12:06

Вратарь Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси» этим летом.

По данным источника, в подписании голкипера была заинтересована «Баварию», но испанец отказался от перехода в мюнхенский клуб.

Кепа близок к тому, что продолжить карьеру в «Реале».

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Все комментарии
Kwentin
Kwentin
вчера в 21:56
Сафонов твой час пришел!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:46
Любой вратарь готов перейти в Баварию,а этот нос воротит,интересно почему!?
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:32
Реал конечно для него лучший выбор. Удачи!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:51
Ну хоть у Кепы мозгов хватило сделать правильный выбор.
hаrut
hаrut
вчера в 12:46
Думаю что получится переход в Реал...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:25
Куда угодно, хоть в Баварию, хоть в Реал.
Хватит его фокусов уже в Англии. Да и все равно будет сидеть за спиной нового вратаря Санчеса.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
Cначала прочитал Кейн)) Думаю, второй сезон сериала вышел. И Кейн сфоткался с футболкой, подписал контракт, а потом отказался))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Да уж, Баварии не позавидуешь. Без Нойера ей будет очень сложно...
ДСА
ДСА
вчера в 12:14
Ну раз хочет в Реал, то причина отказа уважительная.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:10
Понятно ждет предложение от Реала
shlomo
shlomo
вчера в 12:09
Плохи дела у Баварии.... нужно вывернуться на изнанку и срочно искать приличного воротничка.
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