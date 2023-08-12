Кепа отказался от перехода в «Баварию»

Вратарь Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси» этим летом.
По данным источника, в подписании голкипера была заинтересована «Баварию», но испанец отказался от перехода в мюнхенский клуб.
Кепа близок к тому, что продолжить карьеру в «Реале».
Вратарь Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси» этим летом.
По данным источника, в подписании голкипера была заинтересована «Баварию», но испанец отказался от перехода в мюнхенский клуб.
Кепа близок к тому, что продолжить карьеру в «Реале».
Хватит его фокусов уже в Англии. Да и все равно будет сидеть за спиной нового вратаря Санчеса.
Хватит его фокусов уже в Англии. Да и все равно будет сидеть за спиной нового вратаря Санчеса.