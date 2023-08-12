Кепа отказался от перехода в «Баварию»

1691831192

вчера, 12:06

Вратарь может покинуть «Челси» этим летом.

По данным источника, в подписании голкипера была заинтересована «Баварию», но испанец отказался от перехода в мюнхенский клуб.

Кепа близок к тому, что продолжить карьеру в «Реале».