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Серхио Рамос дал добро на переход в «Аль-Иттихад»

вчера, 10:11

Бывший защитник «Реала» и ПСЖ Серхио Рамос продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, испанец дал устное соглашение на переход в «Аль-Иттихад». Теперь дело осталось за клубом, чтобы согласовать с футболистом детали контракта.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 21:23
пенсионеры играют в РПЛ пешком, а там футбол
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:04
Там он еще поиграет.
Ironigor
Ironigor ответ Сидор новый (раскрыть)
вчера в 14:35
Хороший вопрос. А вы не пробовали задать этот же вопрос товарищу Миллеру !)))
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 13:34
Да уж... а арабы в составах команд будут или все пришлые играть будут.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:23
И зачем им этот костолом....
Mekail
Mekail
вчера в 13:01
Лига пенсионеров пополнилась еще одним игроком.
Igo0rek
Igo0rek ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:54
Туда по большей части дом престарелых переехал
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:50
Какая разница.. Хе..
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:51
Деньги, конечно, развращают людей. Но если забыть про деньги, то: Рамосу 37 лет, в европе ему тяжелее будет играть среди техничных и более молодых. А среди арабских команд он еще сможет как то смотреться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:40
Шейхи кайфуют... Футбол переехал в СА...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:38, ред.
Идёт полным ходом миграция европейских футболистов в Саудовскую Аравию .
Серхио Рамос едит к своему другу Кариму Бензема !
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:38
Этот к арабам хочет всегда
Elliada
Elliada
вчера в 10:33
В заголовке написано, что Рамос переходит в Аль-Иттихад, а в теге указана команда Аль-Иттифак.
sova147
sova147
вчера в 10:20
Вот и защитник Рамос двинул к своим друзьям!
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