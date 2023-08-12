Серхио Рамос дал добро на переход в «Аль-Иттихад»

Бывший защитник «Реала» и ПСЖ Серхио Рамос продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, испанец дал устное соглашение на переход в «Аль-Иттихад». Теперь дело осталось за клубом, чтобы согласовать с футболистом детали контракта.
Бывший защитник «Реала» и ПСЖ Серхио Рамос продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, испанец дал устное соглашение на переход в «Аль-Иттихад». Теперь дело осталось за клубом, чтобы согласовать с футболистом детали контракта.
Серхио Рамос едит к своему другу Кариму Бензема !
Серхио Рамос едит к своему другу Кариму Бензема !