Серхио Рамос дал добро на переход в «Аль-Иттихад»

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вчера, 10:11

Бывший защитник «Реала» и ПСЖ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, испанец дал устное соглашение на переход в «Аль-Иттихад». Теперь дело осталось за клубом, чтобы согласовать с футболистом детали контракта.