«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью

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вчера, 20:35

«Челси» и «Ливерпуль» не выявили победителя в 1-м туре АПЛ (1:1).

Гости вышли вперед на 18-й минуте, забил Луис Диас. Аксель Дисаси на 37-й отметился ответным голом.

Ранее в туре «Брентфорд» и «Тоттенхэм» также сыграли вничью.