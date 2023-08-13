«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Челси» и «Ливерпуль» не выявили победителя в 1-м туре АПЛ (1:1).
Гости вышли вперед на 18-й минуте, забил Луис Диас. Аксель Дисаси на 37-й отметился ответным голом.
Ранее в туре «Брентфорд» и «Тоттенхэм» также сыграли вничью.
«Челси» и «Ливерпуль» не выявили победителя в 1-м туре АПЛ (1:1).
Гости вышли вперед на 18-й минуте, забил Луис Диас. Аксель Дисаси на 37-й отметился ответным голом.
Ранее в туре «Брентфорд» и «Тоттенхэм» также сыграли вничью.
У челси понравились Галахер, Джэймс и Энцо. А у ливера в первом тайме однозначно Салах- шикарная голевая и потом хороший гол забил, хоть и отменили. А в целом за игру у ливера хз кого выделить одного))
У челси понравились Галахер, Джэймс и Энцо. А у ливера в первом тайме однозначно Салах- шикарная голевая и потом хороший гол забил, хоть и отменили. А в целом за игру у ливера хз кого выделить одного))
Хотя синие во втором были ближе к победе. Прекрасная игра от Галлахера (не надо его продавать) и от Фернандеса. Джеймс как всегда на высоте. Но кажется снова у него проблемы с ногой((
Понравились новички Челси. Колвилл немного в начале расстроил. Джексону нужно удачи. Дисаси хорош. А то два момента запорол. Даже три вместе с Мудриком. Стерлинг и Мудрик пои ничего не показали.
Мне понравилась игра Челси. Думаю Почеттино на правильном пути.
А Ливерпулю не хватило физики. Салах в конце что то не очень довольным ушел...
Можно их поздравить с ничьей)
Хотя синие во втором были ближе к победе. Прекрасная игра от Галлахера (не надо его продавать) и от Фернандеса. Джеймс как всегда на высоте. Но кажется снова у него проблемы с ногой((
Понравились новички Челси. Колвилл немного в начале расстроил. Джексону нужно удачи. Дисаси хорош. А то два момента запорол. Даже три вместе с Мудриком. Стерлинг и Мудрик пои ничего не показали.
Мне понравилась игра Челси. Думаю Почеттино на правильном пути.
А Ливерпулю не хватило физики. Салах в конце что то не очень довольным ушел...
Можно их поздравить с ничьей)