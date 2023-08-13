Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью

вчера, 20:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Челси» и «Ливерпуль» не выявили победителя в 1-м туре АПЛ (1:1).

Гости вышли вперед на 18-й минуте, забил Луис Диас. Аксель Дисаси на 37-й отметился ответным голом.

Ранее в туре «Брентфорд» и «Тоттенхэм» также сыграли вничью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку
Сегодня, 00:46
Гол Виллиана Жозе помог «Бетису» выиграть у «Вильярреала»
Вчера, 22:39
ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»
Вчера, 22:03
«Зенит» переиграл «Факел» в поединке Премьер-Лиги
Вчера, 19:33
«Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
Вчера, 18:23
«Монако» одолел «Клермон» в матче Лиги 1
Вчера, 18:10
Сортировать
Все комментарии
labasy
labasy
сегодня в 05:48
Челси молодцы, таким состав заново собранные, играть так, круто, а Ливерпулю надо точно защитники и опорная, один МакАллистер не успеет на всех, сегодня возили Робертсона, он еле успевал за всеми, Ван Дейк уже играет как обычные центральные защитники в АПЛ, просто на отбой, жаль что Кайседо хочет в Челси, а так он больше нужен Ливерпулю и срочно нужен правый защитник вместо Трента, а его отправить уже полузащиту, он не может бегать туда сюда)))
vqufdjbkwy76
vqufdjbkwy76
сегодня в 00:54
Итог справедлив,никто не хотел уступать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:43
Как уже многие отметили, самый справедливый итог получился. И у Челси, и у Ливерпуля много работы…
DXTK
DXTK
вчера в 21:29, ред.
Я думаю ничья справедливый итог. Никто тут не заслужил победы как никто не заслужил поражения. Все же мне кажется для обеих команд стартовать с ничьей довольно неплохо, особенно для нового Челси.

PS в 1 туре я уже выделил бы игры конкурентов крупную победу Ньюкасла над АВ 5-1, ну и дежурную победу 3-0 МС над Бернли, осталось понаблюдать за МЮ, но думаю там должны красные брать три очка, а также победивший Брайтон вряд ли претендент на ТОП 4, как в принципе и Тоттенхэм после ухода Кейна.....совсем забыл о победе Арсеналя
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:18
Посмотрел Челси-Ливерпуль. Чувствуется, что команды далеко не в оптимальных кондициях и были напуганы быстрыми голами. Второй тайм можно было не проводить, оба коллектива в первую очередь старались не пропустить.

Отмечу больше стройности в игре Челси, с Почеттино может выйти неплохой сезон.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Не знаю Ливерпуль смотрелся легко. Собослаи создал мобильность в полузащите, в целом Ливерпуль смотрелся уверенно и кажется не напрягался. Ничья в гостях для них приемлемый результат.
У Челси пока не ясно, все таки они играли дома.
Почеттино нужно собирать команду заново, после Тухеля и смены поколения, большого выбора игроков, нужно определиться с составом. В Тоттенхэме у Почеттино ушло 2 года чтобы собрать команду и определиться с составом. Дадут ли в Челси столько времени неизвестно.
uxfjgkxg245z
uxfjgkxg245z
вчера в 21:09
Опять играем с ними вничью. Спасибо хоть не 0-0. Ливерпулю срочно нужен опорник. В полузащите проходной двор был.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:09
интересная игра, были моменты вырвать победу у обоих команд, но считаю ничья справедливый результат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:08
Ну что же, вполне приличный матч выдали команды, за что им отдельное спасибо. Было видно делание победить как от одной, так и от другоц команды. В первом тайме игра была рааной и счет первого тайма абсолютно по игре,а вот во вторрм тайме были отрезки, когда Ливерпуль просто играл на отбой.
Видно как обеим командам нехватает хорошего опорника, и если у Челси хорошо справлялся Галахер, то у Ливерпуля в опорной зоне просто дыра...
По итогу скажу так, обе команды должны быть довольны данным исходом!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:00
В АПЛ пошли валом ничьи !
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:51
такие (и не такие!) пенали назначали раньше только так! Что произошло? Вообще, Тэйлор как-то непонятно судил!
azkan
azkan
вчера в 20:50
Красивая игра получилась и ничья справедливая. И по отмененным голам и по не поставленным пенальти.
Хотя синие во втором были ближе к победе. Прекрасная игра от Галлахера (не надо его продавать) и от Фернандеса. Джеймс как всегда на высоте. Но кажется снова у него проблемы с ногой((
Понравились новички Челси. Колвилл немного в начале расстроил. Джексону нужно удачи. Дисаси хорош. А то два момента запорол. Даже три вместе с Мудриком. Стерлинг и Мудрик пои ничего не показали.
Мне понравилась игра Челси. Думаю Почеттино на правильном пути.
А Ливерпулю не хватило физики. Салах в конце что то не очень довольным ушел...
Можно их поздравить с ничьей)
sihafazatron
sihafazatron ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Да Трент точно выделялся, но ни в ту сторону)) Я сужу чисто по игре, по-моему, Челси выглядел лучше. А по поводу пенки...промолчу))
Migelito
Migelito
вчера в 20:41
Боевая ничья, по делу скорее всего. Второй тайм Челси был лучше, Ливерпуль явно был согласен на дележку очков. Хороший матч, но подсели красные во втором тайме явно. Проблема с опорником бросилась в глаза с первого же официального матча, срочно надо что то делать с этим. Не самый плохой результат, двигаемся дальше
1734628 24
1734628 24 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:39
Я знаю, кого у Ливера можно выделить в этом матче. Трента. Кто смотрел матч, поймет. А справедлива ли ничья и кто был ближе к победе затруднительно, из-за чистой пенки в ворота Челси, которая не состоялась.
1734628 24
1734628 24
вчера в 20:36
А мы еще на наше судейство жалуемся.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
И снова ничья у них, но совсем не скучная)))) Тот самый случай, когда я был совсем не против того, что судья добавил 6 мин к первому тайму и 5 ко второму соответственно)))) хорошая игра получилась! Челси был ближе к победе по-моему, но думаю они не сильно расстроились, много новичков, скоро сыграются и глядишь команда будет давать результат. А вот у ливера все сложнее, в обороне проблемы, с Салахом не понятно что, конфликт назревает что ли...? И наверняка будут вопросы к судье....в первую очередь по поводу неназначенного пенальти.
У челси понравились Галахер, Джэймс и Энцо. А у ливера в первом тайме однозначно Салах- шикарная голевая и потом хороший гол забил, хоть и отменили. А в целом за игру у ливера хз кого выделить одного))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 