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«Динамо» обыграло «Балтику» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

На 55-й минуте встречи счёт открыл Владислав Бессмертный. Денис Макаров на 75-й забил 2-й мяч москвичей.

«Бело-голубые» занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. Калининградцы располагаются на 12-й строчке с 3 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:34
класс есть, есть и победа !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:24
В таком исходе мало кто сомневался, 2-0 вполне достаточно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:09
В победе Динамо я даже не сомневался и хорошо поднял п1и итб1,5
Gotlib
Gotlib ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:50
Смола можно выпускать на поле минут на 20-30. Дольше он не тянет.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:47
В принципе ожидаемый результат. Смотрел матч Динами сильнее однозначно.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:45
Ну,если бы,еще и Балтику не обыграли бы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:42
Динамо просто сильнее
Даже без Захаряна
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:28
Поздравляю истинных болельщиков Динамо с победой!
Личка встаёт на ноги и дела поправляются. Смолов варёный только и всю малину по моему портит еще.).
Squirrel96
Squirrel96 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:28
Спасибо, исправили
Сп62
Сп62
вчера в 17:24, ред.
Как и предполагалось, победа оказалась за более классной командой. Шунина с сухарём.
баск
баск
вчера в 17:23
Захаряна всё же не включили сегодня в заявку, хотя доки ещё не подписаны.
Жаль, что не включили..

Хотя может и правильно, в последние дни у него мышца барахлила, из-за которой с Зенитом он был заменён уже через полчаса, а ему ведь ещё медосмотр в новом клубе проходить. Удачи ему там.
Между прочим, Сосьедад тоже бело-голубые, пустячок, а приятно..)

Об игре.
Первый тайм мы провели не вполне убедительно, в основном из-за неконструктивной работы флангов.
Рвались в основном через центр, но безуспешно, несмотря на ряд полумоментов.
Не очень получалась игра у Костика, он немного пижонил и часто терял мяч.

Возможно, загрустил от расставания с Захой, с которым провёл на поле немало лет. После перерыва, правда, подкрутил концентрацию и дважды был весьма близок к голу.

Вообще, во втором тайме динамовцам пришло время опровергнуть перегруженность своей физы- заметно усилили давление, создавали хорошие моменты, вынудили гостей много ошибаться, и они поплыли.

Стасик Бессмертный- красава, быстро же он открыл счёт голам своим..)
Конечно, для латераля забивать самому- не главное, но и в основной задаче он был вполне хорош- активен, цепок, надёжен.
Вероятно, Даса прочно присел на лавку, для Лички авторитетов-то нет.
А Стасика признали лучшим игроком матча..

Сегодня для Динамо целый букет поздравлений-
Бессмертного- с первым голом в РПЛ;
Шунина- с сотым сухарём в РПЛ, и я рад ошибиться в недавнем предположении, что это произойдёт не скоро)
Личку- с первым матчем Динамо, в котором обошлись без пропущенных.

Ну и сораДников- с тремя очками и движением вперёд)
suiw
suiw
вчера в 17:19
Динамо с победой, но без трансферов трудно будет в пятерку попасть
North West
North West
вчера в 17:18
Балтика по первому тайму смотрелась хорошо, во втором совсем поникла. Допускаю что сказались частые перелёты, график тяжёлый - 6 матчей и 5 из них на выезде. Ну Динамо по исполнителям конечно по классу повыше.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:17
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:15
Динамо молодцы не захлебнулись от эйфории в Питере, сыграли на классе и можно сказать спокойно.
Балтику тоже отмечу, временами были лучше Динамо, но общий класс не дал им реализовать свои моменты.
Матч получился боевым.
Capral
Capral
вчера в 17:14
ДИНАМО понравилось- движением и нацеленностью на ворота соперника. Неплохо комбинировали, создавали остроту. Понравились, практически все. Каждый, грамотно действовал на своей позиции. Понравилась подстраховка в защите. Маричаль стал играть поувереннее, что и неудевитально- ведь рядом Бальбуэна и Лаксальт. Это про ДИНАМО.

Если про гостей, то здесь всё просто: команда старательная, тренерская, играет в симпатичный футбол, с неплохими забеганиями и разрезающим пасом. Одна беда, а точнее две- нехватка опыта и мастерства. Отсюда провaленный 2-й тайм и бледная игра... Без усиления- балтийцам придется непросто. Но в целом- команда симпатичная.

Если вернуться к ДИНАМО, то можно сказать одно- победа исключительно на классе, опыта больше и мастерства. И все-таки, слова Лички, мне непонравились: "Мне всё-равно сколько мы пропустим- главное забить больше"! Ну, ДИНАМО еще далеко не Бразилия, чтобы так высокомерно относиться к игре, все-таки, команда начинается с надежной обороны. Но, видимо атакующий дух Оренбурга- непобедим! Сегодня повезло, что соперник пару раз простил за небрежность, в силу отсутствия должного мастерства...

Вобщем, игра понравилась- содержанием и настроем. Сейчас матч с ЦСКА, он, во-многом и покажет, насколько команда готова и не была ли победа в Питере удачным стечением обстоятельств.
А пока- всех с побеДой!!!
drug01
drug01
вчера в 17:09
Динамо учло свои ошибки и вот победа!!!!!
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:07
С побеДой сораДников!

Трудная, но в целом спокойная победа Динамо на классе...
vlasovca
vlasovca
вчера в 17:06
Ну что у Динамо вроде игра стала налаживатся.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:02
Всё по делу-второй тайм за "Динамо".А судейство забавное,явно поддерживающее "Динамо".Лаксальт только за последние три минуты двоих уронил,с применением всех своих конечностей,но так карточку и не получил.Интересно,это тоже "новая манера судейства,направленная на стимуляцию борьбы"??? Получается-в прямом смысле БОРЬБЫ.Вольной...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:02
С победой Динамо и наших болельщиков!!!
На классе, спокойно. Шунина с сотым ,,сухарём».
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:01
Очередная победа на классе. На этот раз Динамо показало Балтике, как нужно реализовывать моменты при прочих равных. Не было доминации, была равная игра, в которой Динамовцы просто техничнее. Балтика хорошо создает моменты, но реализация никакая. Не хватает последнего точного удара, нужен техничный форвард. Пусть он будет хромой, тупой, косой, ленивый, Дзюба - как последняя стадия всего перечисленного, или другие удешевляющие факторы (нужное подчеркнуть), лишь бы оказывался в нужный момент на ударной позиции и просто точно завершал атаку. Удачи обоим командам
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:55
Динамо с победой, балтийцам удачи....
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