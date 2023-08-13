«Динамо» обыграло «Балтику» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:54

«Динамо» одержало победу над «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

На 55-й минуте встречи счёт открыл Владислав Бессмертный. Денис Макаров на 75-й забил 2-й мяч москвичей.

«Бело-голубые» занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. Калининградцы располагаются на 12-й строчке с 3 баллами.