«Динамо» обыграло «Балтику» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» одержало победу над «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).
На 55-й минуте встречи счёт открыл Владислав Бессмертный. Денис Макаров на 75-й забил 2-й мяч москвичей.
«Бело-голубые» занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. Калининградцы располагаются на 12-й строчке с 3 баллами.
Жаль, что не включили..
Хотя может и правильно, в последние дни у него мышца барахлила, из-за которой с Зенитом он был заменён уже через полчаса, а ему ведь ещё медосмотр в новом клубе проходить. Удачи ему там.
Между прочим, Сосьедад тоже бело-голубые, пустячок, а приятно..)
Об игре.
Первый тайм мы провели не вполне убедительно, в основном из-за неконструктивной работы флангов.
Рвались в основном через центр, но безуспешно, несмотря на ряд полумоментов.
Не очень получалась игра у Костика, он немного пижонил и часто терял мяч.
Возможно, загрустил от расставания с Захой, с которым провёл на поле немало лет. После перерыва, правда, подкрутил концентрацию и дважды был весьма близок к голу.
Вообще, во втором тайме динамовцам пришло время опровергнуть перегруженность своей физы- заметно усилили давление, создавали хорошие моменты, вынудили гостей много ошибаться, и они поплыли.
Стасик Бессмертный- красава, быстро же он открыл счёт голам своим..)
Конечно, для латераля забивать самому- не главное, но и в основной задаче он был вполне хорош- активен, цепок, надёжен.
Вероятно, Даса прочно присел на лавку, для Лички авторитетов-то нет.
А Стасика признали лучшим игроком матча..
Сегодня для Динамо целый букет поздравлений-
Бессмертного- с первым голом в РПЛ;
Шунина- с сотым сухарём в РПЛ, и я рад ошибиться в недавнем предположении, что это произойдёт не скоро)
Личку- с первым матчем Динамо, в котором обошлись без пропущенных.
Ну и сораДников- с тремя очками и движением вперёд)
Жаль, что не включили..
Хотя может и правильно, в последние дни у него мышца барахлила, из-за которой с Зенитом он был заменён уже через полчаса, а ему ведь ещё медосмотр в новом клубе проходить. Удачи ему там.
Между прочим, Сосьедад тоже бело-голубые, пустячок, а приятно..)
Об игре.
Первый тайм мы провели не вполне убедительно, в основном из-за неконструктивной работы флангов.
Рвались в основном через центр, но безуспешно, несмотря на ряд полумоментов.
Не очень получалась игра у Костика, он немного пижонил и часто терял мяч.
Возможно, загрустил от расставания с Захой, с которым провёл на поле немало лет. После перерыва, правда, подкрутил концентрацию и дважды был весьма близок к голу.
Вообще, во втором тайме динамовцам пришло время опровергнуть перегруженность своей физы- заметно усилили давление, создавали хорошие моменты, вынудили гостей много ошибаться, и они поплыли.
Стасик Бессмертный- красава, быстро же он открыл счёт голам своим..)
Конечно, для латераля забивать самому- не главное, но и в основной задаче он был вполне хорош- активен, цепок, надёжен.
Вероятно, Даса прочно присел на лавку, для Лички авторитетов-то нет.
А Стасика признали лучшим игроком матча..
Сегодня для Динамо целый букет поздравлений-
Бессмертного- с первым голом в РПЛ;
Шунина- с сотым сухарём в РПЛ, и я рад ошибиться в недавнем предположении, что это произойдёт не скоро)
Личку- с первым матчем Динамо, в котором обошлись без пропущенных.
Ну и сораДников- с тремя очками и движением вперёд)