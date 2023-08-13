«Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

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вчера, 18:23

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в поединке 1-го тура АПЛ (2:2).

Кристиан Ромеро вывел гостей вперед на 11-й минуте. На 26-й хозяева сравняли счет — пенальти реализовал Брайан Мбеумо. Йоан Висса на 36-й обеспечил «пчёлам» преимущество, но на 45+4-й Эмерсон вернул равенство на табло.

Ранее в туре «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест».