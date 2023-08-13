Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

вчера, 18:23
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в поединке 1-го тура АПЛ (2:2).

Кристиан Ромеро вывел гостей вперед на 11-й минуте. На 26-й хозяева сравняли счет — пенальти реализовал Брайан Мбеумо. Йоан Висса на 36-й обеспечил «пчёлам» преимущество, но на 45+4-й Эмерсон вернул равенство на табло.

Ранее в туре «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт standard.co.uk
«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку
Сегодня, 00:46
Гол Виллиана Жозе помог «Бетису» выиграть у «Вильярреала»
Вчера, 22:39
ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»
Вчера, 22:03
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью
Вчера, 20:35
«Зенит» переиграл «Факел» в поединке Премьер-Лиги
Вчера, 19:33
«Монако» одолел «Клермон» в матче Лиги 1
Вчера, 18:10
Сортировать
Все комментарии
B A J Z Ä C Kschen
B A J Z Ä C Kschen
сегодня в 09:33
Без кейна конечно плохо, но все же... камон это же первый матч
бесят люди которые пишут что без Кейна тоттенхэм ничто, да забудьте Кейна все его нет в тоттенхэме, безусловно Кейн в атаке это перфоманс, но и без него тоже на отлично отыграли, хе владеющий Тоттенхэм, интересно будет посмотреть на это, это только начало, не забывайте
протон
протон
сегодня в 05:26
Пока по впечатлению все стало еще хуже. Раньше хоть на Кейне многое держалось, сейчас вообще ничего не понятно. Будем посмотреть. Брентфорд играл более понятно и целостно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:20
Абсолютно не понял зачем заменили Ромеро сразу после забитого мяча (14 минута).

Сложилось впечатление, что тренер был недоволен, что его команда повела в счете .
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:01
Боевая ничья в лондонском дерби 🔥... "Брентфорд" и "Тоттенхэм" по разу выходили вперед, но в конечном счете победителя так и не выявили ... Баварии плохо с Кейном. Тоттенхэму плохо без Кейна.............. Футбол сломался ................
drug01
drug01
вчера в 19:16
Кейна нет таков результат!!!!
DXTK
DXTK
вчера в 18:47, ред.
Тут все понятно, без Кейна практически ничего не получается в нападении, Медддисон хорошо провел игру, лучший игрок матча, сон Мин и Ришарлисон ни о чем, хорошо хоть не проиграли.

PS С такой игрой середина таблицы это будет лучшим результатом, думаю можно забыть о ЛЧ, даже о еврокубках,
DXTK
DXTK ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:44
очень смешно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:30
Кейн не забил....)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:24
Унылый матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 