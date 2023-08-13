«Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в поединке 1-го тура АПЛ (2:2).
Кристиан Ромеро вывел гостей вперед на 11-й минуте. На 26-й хозяева сравняли счет — пенальти реализовал Брайан Мбеумо. Йоан Висса на 36-й обеспечил «пчёлам» преимущество, но на 45+4-й Эмерсон вернул равенство на табло.
Ранее в туре «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест».
PS С такой игрой середина таблицы это будет лучшим результатом, думаю можно забыть о ЛЧ, даже о еврокубках,
PS С такой игрой середина таблицы это будет лучшим результатом, думаю можно забыть о ЛЧ, даже о еврокубках,