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«Зенит» переиграл «Факел» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 19:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Зенит» победил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

Счет открыл Иван Сергеев на 16-й минуте. Второй гол команды на 90+8-й забил Густаво Мантуан.

После поединка «Зенит» идет на 5-м месте (7 очков), «Факел» замыкает таблицу (0 баллов).

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:51
Для вас уже "трагедия", если ЦЕЛЫХ ПЯТЬ лет Зенит не был чемпионом. Быстро вы забыли, что за всё советское время Зенит только ОДИН раз был чемпионом и весь Ленинград сходил с ума от счастья. Теперь Миллеру надо чемпионить каждый год. Поэтому РВС и спортивные телеканалы подмял под себя. И вы ещё хотите сказать про объективность судей, КДК и прочих футбольных надстроек к Зениту?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:37, ред.
А в годах когда ЦСКА становился чемпионом или когда Зенит 5 лет был без чемпионства - было по другому???
Матч ТВ спонсировал Лукойл или ВТБ..или ВЭБ??

Что мешает вам выигрывать и идти в лидерах??
Газпром помог Уралу вас обыграть??..или Крыльям??
Про чью то лояльность вообще смех....да Зенит столько пенальти за весь первый круг не пробьет...сколько вам дали пробить за один матч....с Ахматом...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:32, ред.
Америку не открыли. Не первый день в футболе. По вашему президенту тоже есть вопросы. Он в этой же системе и тоже с поварежкой).
cska1948
cska1948 ответ ueywndsa8wmh (раскрыть)
сегодня в 07:25
    cska1948
    cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 07:21
    А где вы найдёте независимых экспертов? Если в РФС хозяйничает ставленник Газпрома. Да и на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер" ВСЕ комментаторы и эксперты едят из рук Газпрома. У нас в футболе монополия Газпрома. Поэтому Зенит бессменный чемпион.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:14
    игра чемпиона не очень чемпионская
    stasil2
    stasil2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Спартак даст пространство, а это для них конец
    object iff
    object iff ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 22:06
    да чего уж там... надо было всех наших удалить еще в первом тайме, и тренерский штаб, заодно с запасными=)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:37
    В следующем туре соперник будет тоже неуступчивый...как Факел...только играть будет дома...
    На сегодня игры у Семака хватает только на тайм...этого может не хватить на Открытии...
    Если в прошлом сезоне 6 очков от Спартака было ожидаемо...то теперь сомнительно...
    Нету былого куража.... всё на нервах...
    Jocket
    Jocket
    вчера в 21:16
    Зенит был сильнее, победил заслуженно, судейство просто провальное.
    lotsman
    lotsman ответ ueywndsa8wmh (раскрыть)
    вчера в 21:16
    На фол в атаке не болелы Зенита заявляют, а он действительно был, что хорошо видно на повторе.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Я увидел из многочисленных повторов( только один повтор, это указал), что наоборот игрок Зенита нарушал на Максимове.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ ueywndsa8wmh (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Назови команду чемпион без помощи судей
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    вчера в 21:05
    Зенит победил на классе, судейка слабоват для рпл
    Сп62
    Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Я имел в виду, что пенку (промах) сделал ВАР, т.к. не заметили нарушения правил со стороны Факела и позвали Шадыханова на просмотр игры рукой. А при их возможностях они прежде, чем звать судью, должны были тщательно просмотреть все эпизоды и не вызывать арбитра к экрану. А вот, если бы Шадыханов показал на точку, тогда бы ВАР должен был пригласить его на просмотр.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:56
    Уж если говорить о полной справедливости, не адвокатируя Зенит, а токма ради правды, то еще за фол на Клаудиньо можно было жестко наказать игрока Факела. Удар, умышленный, локтем в кадык сопернику- разве это не нарушение? А нарушитель, даже ЖК не получил...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 20:55
    С такой игрой чемпионства не видать, Семак не тот тренер который может это исправить.
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев ответ Просто пенсионер (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Согласен, тревожно.
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев ответ ueywndsa8wmh (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Потому что уровень судьи не соответствует Премьер Лиги
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:37
    Кому интересно это смотреть? ну на 66......
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Petergoff (раскрыть)
    вчера в 20:34
    Очень жаль, что эту собачонку не прибили.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:28
    Ну хорошо!). Что толку глотки и нервы рвать тут. Послушаем лучше, что скажут эксперты. Момент сложный и неоднозначный. Только охота услышать независимых экспертов.
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 20:27
    Зенит с трудовой победой!!!!!! Судья зажигал не по детски)))) Бедного Клаву, чуть не убили .)))
    ueywndsa8wmh
    ueywndsa8wmh
    вчера в 20:21
    Если до игры рукой был фол в атаке(как заявляют болелы"Зенита"), то почему судья сразу не свистнул? А ведь ВАР его позвал смотреть эпизод с рукой... Скандал конкретный и Шадыханова надо отстранять от судейства. "Зенит" тянут правдами и неправдами... То Барриос получает всего лишь одну дискву, то не назначенный пенальти в Самаре. Так чемпионами не становятся! Позор!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:17
    Главный пенку то не ставил и ВАР для этого и позвал его, чтобы просмотрел он момент с рукой, а Шадыханов сделал акцент на "нарушение" до эпизода игры рукой игрока Зенита.
    Сергей Иванов 14
    Сергей Иванов 14 ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
    вчера в 20:13, ред.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 20:13
      Трудовая победа Зенита.Счет мог быть больше гораздо раньше, чем 98-я минута.Молодцом голкипер Факела, не допустил этого.В остальном не увидел у Факела предпоссылок для положительного результата.Что касается вопросов к судье в концовке матча-они сняты ВАР и многократными телеповторами.Кто не имеет больших проблем со зрением-сами могли убедиться.
      +3 очка, идем дальше
      stasil2
      stasil2
      вчера в 20:12
      А мне нравиться Васильев.
      pomor45
      pomor45 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:09
      То, что Зенит стал уважать соперника, это ему только в плюс.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:06
      Шадыханов прав. Не прав Кукуляк, т.к. позвал главного арбитра на просмотр игры рукой. Значит нарушения со стороны игрока Факела он не увидел. Иначе вызывать к экрану никого не надо было.
      Гость
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