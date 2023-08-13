«Зенит» переиграл «Факел» в поединке Премьер-Лиги

«Зенит» победил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).
Счет открыл Иван Сергеев на 16-й минуте. Второй гол команды на 90+8-й забил Густаво Мантуан.
После поединка «Зенит» идет на 5-м месте (7 очков), «Факел» замыкает таблицу (0 баллов).
«Зенит» победил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).
Счет открыл Иван Сергеев на 16-й минуте. Второй гол команды на 90+8-й забил Густаво Мантуан.
После поединка «Зенит» идет на 5-м месте (7 очков), «Факел» замыкает таблицу (0 баллов).
То, что сегодня было в Питере - лучший судейский перфоманс, что я видел в этом сезоне. Несколько спорных решений, МНОГО фолов, которые судья делал вид, что не видел. Хрустальный (гусь) - Клаудиньо, который может технично играть только без прессинга соперника (иначе падает, изображая боль, а потом ржет, что не смог обмануть судью) вместе со своим физруком просто насмехались в середине второго тайма над судейскими решениями. Почему не получили горчичники за это? Если бы я судил, а над моим решением посмеялись, у меня бы 63 сгорела и я бы удалил обоих, жестко, нагло и показательно. И раздал бы горчичники всем, кто подошел бы апеллировать, даже не слушая их. Но это я. А у Шадыханова то ли стальные нервы, то ли конвертик в раздевалке. Почему горчичник за подобное несогласие с действиями арбитра получил только игрок Факела? (то ли Аппаев, то ли Божин, я не помню кто конкретно). Я не понимаю, это другое? Ну и момент с пенкой - еще доказать надо, кто на ком сфолил.
Ребята, я не болельщик Зенита и уж тем более Факела, я нейтрал в этом матче. Хотел посмотреть зрелище, а посмотрел судейский беспредел.
По игре Факел все еще второй по xG - они на втором месте по созданным голевым моментам в лиге. Надеюсь, наши текущие аутсайдеры найдут возможность подписать забивных форвардов, эти - уровень середняка ФНЛ, даже не борца за подъем. Они не забивают там, где слепой забил бы.
Игра плюс - минус равная была, были отрезки. когда Факел сидел автобусом, а были моменты, когда из автобуса пытался выйти Зенит.
По хорошему, либо переигрывать игру с уходом Шадыханова в отпуск до весны, либо дать одно очко от Лиги - Факелу. Почему не в пользу Зенита? Потому, что Зенит очень спорно взял три. Снимать с него - не предлагаю, хотя, если разберутся, то минус три было бы прекрасным решением
То, что сегодня было в Питере - лучший судейский перфоманс, что я видел в этом сезоне. Несколько спорных решений, МНОГО фолов, которые судья делал вид, что не видел. Хрустальный (гусь) - Клаудиньо, который может технично играть только без прессинга соперника (иначе падает, изображая боль, а потом ржет, что не смог обмануть судью) вместе со своим физруком просто насмехались в середине второго тайма над судейскими решениями. Почему не получили горчичники за это? Если бы я судил, а над моим решением посмеялись, у меня бы 63 сгорела и я бы удалил обоих, жестко, нагло и показательно. И раздал бы горчичники всем, кто подошел бы апеллировать, даже не слушая их. Но это я. А у Шадыханова то ли стальные нервы, то ли конвертик в раздевалке. Почему горчичник за подобное несогласие с действиями арбитра получил только игрок Факела? (то ли Аппаев, то ли Божин, я не помню кто конкретно). Я не понимаю, это другое? Ну и момент с пенкой - еще доказать надо, кто на ком сфолил.
Ребята, я не болельщик Зенита и уж тем более Факела, я нейтрал в этом матче. Хотел посмотреть зрелище, а посмотрел судейский беспредел.
По игре Факел все еще второй по xG - они на втором месте по созданным голевым моментам в лиге. Надеюсь, наши текущие аутсайдеры найдут возможность подписать забивных форвардов, эти - уровень середняка ФНЛ, даже не борца за подъем. Они не забивают там, где слепой забил бы.
Игра плюс - минус равная была, были отрезки. когда Факел сидел автобусом, а были моменты, когда из автобуса пытался выйти Зенит.
По хорошему, либо переигрывать игру с уходом Шадыханова в отпуск до весны, либо дать одно очко от Лиги - Факелу. Почему не в пользу Зенита? Потому, что Зенит очень спорно взял три. Снимать с него - не предлагаю, хотя, если разберутся, то минус три было бы прекрасным решением