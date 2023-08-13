Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» одолел «Клермон» в матче Лиги 1

вчера, 18:10
КлермонЛоготип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)2 : 4Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Клермон» уступил «Монако» в 1-м туре Лиги 1 (2:4).

Хозяева открыли счет на 7-й минуте — забил Матеуш Ветеска. Вандерсон на 26-й отличился ответным мячом. Виссам Бен-Йеддер на 43-й вывел гостей вперед, а Мухаммед Сарачевич на 53-й минуте вернул равенство на табло. На 70-й Бен-Йеддер оформил дубль, а Манье Аклиуше на 90+3-й установил итоговый счет.

Хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 86 минут, после чего вместо него в игру вошел Крепин Диатта.

Ранее в туре ПСЖ и «Лорьян» не выявили победителя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Хетафе» и «Барселона» голов не забили. Хави получил красную карточку
Сегодня, 00:46
Гол Виллиана Жозе помог «Бетису» выиграть у «Вильярреала»
Вчера, 22:39
ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»
Вчера, 22:03
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью
Вчера, 20:35
«Зенит» переиграл «Факел» в поединке Премьер-Лиги
Вчера, 19:33
«Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
Вчера, 18:23
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Тяжело ему в деревни , Шумно , да и откуда взяться юмору в таких условиях !))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:44
А вот не было этого, замечательного, предложения о Головине.. НЕ БЫЛО!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:43
Вот так всегда, хочешь побеседовать, закрепить хороший ужин, нет никого, напишешь...., а он Шуметь начинает....) Причём с левого акка)))
Саня Шумный
Саня Шумный ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:36
    uwztnmfuu2w5
    uwztnmfuu2w5
    вчера в 20:47
    Монако с победой и хорошим стартом, Сани удачи в новом сезоне
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:25
    Хороший матч...Как же хороши болельщики Клермона......
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 19:05
    Весёлая игра получилась...
    Ironigor
    Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:49
    Головин вышел в самом конце матча .
    Чисто размять мышцы и для статистики .))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:22
    Наших в Монако нет или лавку полировали пока товарищи расправлялись с пассажирами?))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:11
    Монако резво начинает.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     