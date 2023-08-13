«Монако» одолел «Клермон» в матче Лиги 1

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вчера, 18:10

«Клермон» уступил «Монако» в 1-м туре Лиги 1 (2:4).

Хозяева открыли счет на 7-й минуте — забил Матеуш Ветеска. Вандерсон на 26-й отличился ответным мячом. Виссам Бен-Йеддер на 43-й вывел гостей вперед, а Мухаммед Сарачевич на 53-й минуте вернул равенство на табло. На 70-й Бен-Йеддер оформил дубль, а Манье Аклиуше на 90+3-й установил итоговый счет.

Хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 86 минут, после чего вместо него в игру вошел Крепин Диатта.