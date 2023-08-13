«СКА-Хабаровск» нанёс «Акрону» 1-е поражение в Первой лиге .

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вчера, 11:59

« СКА -Хабаровск» одержал победу над «Акроном» в матче 5-го тура Первой лиги (1:0).

Единственный гол забил Кирилл Никитин на 16-й минуте игры.

Хабаровчане занимают 3-е место в первенстве с 10 очками. Тольяттинский клуб сохраняет лидерство в турнире, у команды 12 баллов.