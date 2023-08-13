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«СКА-Хабаровск» нанёс «Акрону» 1-е поражение в Первой лиге

вчера, 11:59
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Акроном» в матче 5-го тура Первой лиги (1:0).

Единственный гол забил Кирилл Никитин на 16-й минуте игры.

Хабаровчане занимают 3-е место в первенстве с 10 очками. Тольяттинский клуб сохраняет лидерство в турнире, у команды 12 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:56
Хабара выстояла, особенно во втором тайме, где они даже не помышляли о выходе со свой половины поля.
Акрон вообще демонстрирует хорошую игру, как в обороне, так и в атаке.
Достаточно посмотреть на разницу мячей до матча 12-2.
Такой результативностью не может похвастаться ни одна команда в лиге даже близко.
Тем ценнее победа хабаровчан.
Акрон объективно лучшая команда старта, но давайте посмотрим, что будет дальше.

Хабаровск ещё раз с победой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31
«СКА-Хабаровск» нанёс «Акрону» 1-е поражение в Первой лиге .
Хочу поздравить всех болельщиков армейцев Хабаровска с заслуженной Победой !
И как говорится, это всё таки произошло, и это должно было случится ещё в игре с Аланией. Просто не логично с такой игрой которую демонстрирует команда Акрон, находится в лидерах . И то что наконец-то СКА Хабаровск выиграл этот матч , это совершенно не удивительно, а логичное событие того что должно было произойти, исходя из самого рисунка игры . Согласитесь, странно и удивительно было бы видеть в лидерах команду которая играет в такой футбол , это я обращаюсь к тем кто смотрел матчи с участием команды Калешина , а именно Акрон . И кто в этом хочет лишний раз убедиться, мой совет послушать после матчевое интервью Калешина после игры Акрона с Аланией !) Вообщем, что я хотел сказать, что команда с такой философией и естественно с такой игрой, просто не может быть лидером. Вот и всё, чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !
ДСА
ДСА
вчера в 12:16
В Хабаровске всем трудно - далеко лететь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:08
Ничего. Все, когда-нибудь в первый раз происходит. Шаронова, с Хабаровском, с победой!
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