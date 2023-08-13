«Милан» обыграл «Новару» в результативной контрольной игре

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вчера, 13:28

«Милан» выиграл у «Новары» в товарищеском матче (4:2).

На 9-й минуте поединка Самуэль Чуквуэзе открыл счёт. Ноа Окафор на 15-й удвоил преимущество «россонери». Никколо Корти на 31-й сократил отставание «лазурных» в счёте. На 55-й Давиде Калабрия забил 3-й мяч миланцев. «Новара» отквитала ещё один мяч на 82-й усилиями Луки Принелли. Лоренцо Коломбо на 89-й отметился последним голом в игре.