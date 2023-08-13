«Милан» обыграл «Новару» в результативной контрольной игре

«Милан» выиграл у «Новары» в товарищеском матче (4:2).
На 9-й минуте поединка Самуэль Чуквуэзе открыл счёт. Ноа Окафор на 15-й удвоил преимущество «россонери». Никколо Корти на 31-й сократил отставание «лазурных» в счёте. На 55-й Давиде Калабрия забил 3-й мяч миланцев. «Новара» отквитала ещё один мяч на 82-й усилиями Луки Принелли. Лоренцо Коломбо на 89-й отметился последним голом в игре.
Я 12 лет на соккере и никогда его не видел
Могу точно сказать что Ростов он не троллил. Я бы тогда его запомнил
Я 12 лет на соккере и никогда его не видел
Могу точно сказать что Ростов он не троллил. Я бы тогда его запомнил