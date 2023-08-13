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«Милан» обыграл «Новару» в результативной контрольной игре

вчера, 13:28
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб НовараНовараМатч завершен

«Милан» выиграл у «Новары» в товарищеском матче (4:2).

На 9-й минуте поединка Самуэль Чуквуэзе открыл счёт. Ноа Окафор на 15-й удвоил преимущество «россонери». Никколо Корти на 31-й сократил отставание «лазурных» в счёте. На 55-й Давиде Калабрия забил 3-й мяч миланцев. «Новара» отквитала ещё один мяч на 82-й усилиями Луки Принелли. Лоренцо Коломбо на 89-й отметился последним голом в игре.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:52
Кто такой этот Ваня Love за отмену бана которого столько дискуссий?
Я 12 лет на соккере и никогда его не видел
Могу точно сказать что Ростов он не троллил. Я бы тогда его запомнил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:36
"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен." - никто это не закрывал.
Гость
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