Форвард «Арсенала» может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун находится в сфере интересов «Тоттенхэма».
По информации источника, «шпоры» рассматривают игрока в качестве возможной замены ушедшему в «Баварию» Харри Кейну. «Канониры» установили ценник на Балогуна в размере 55 млн евро.
Также в шорт-листе «Тоттенхэма» находятся Ромелу Лукаку из «Челси» и Мехди Тареми из «Порту». Ещё один вариант — Гифт Орбан, но его, вероятно, рассматривают на перспективу.
Вчера смотрел матч Брентфорд-Тоттенхэм, новый тренер шпор Ангелос Пастекоглу ставит шпорам более атакующую игру, чем все мы привыкли наблюдать в последнее время, и Бало как мне кажется отлично подойдет под этот стиль. Деньги сейчас у шпор есть, но повторюсь, лучше продать в Интер или Монако, но не в клубы АПЛ
Вчера смотрел матч Брентфорд-Тоттенхэм, новый тренер шпор Ангелос Пастекоглу ставит шпорам более атакующую игру, чем все мы привыкли наблюдать в последнее время, и Бало как мне кажется отлично подойдет под этот стиль. Деньги сейчас у шпор есть, но повторюсь, лучше продать в Интер или Монако, но не в клубы АПЛ