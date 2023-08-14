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Форвард «Арсенала» может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

вчера, 09:17

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун находится в сфере интересов «Тоттенхэма».

По информации источника, «шпоры» рассматривают игрока в качестве возможной замены ушедшему в «Баварию» Харри Кейну. «Канониры» установили ценник на Балогуна в размере 55 млн евро.

Также в шорт-листе «Тоттенхэма» находятся Ромелу Лукаку из «Челси» и Мехди Тареми из «Порту». Ещё один вариант — Гифт Орбан, но его, вероятно, рассматривают на перспективу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:30
Мне, как болельщику Арсенала, нехотелось бы усилять шпор, нашим молодым и весьма неплохим игроком. Да, продавать Балогуна надо, т.к он неподходит под стиль игры Артеты, но игрок то ин толковый!
Вчера смотрел матч Брентфорд-Тоттенхэм, новый тренер шпор Ангелос Пастекоглу ставит шпорам более атакующую игру, чем все мы привыкли наблюдать в последнее время, и Бало как мне кажется отлично подойдет под этот стиль. Деньги сейчас у шпор есть, но повторюсь, лучше продать в Интер или Монако, но не в клубы АПЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:24
А почему бы и нет. Пусть попробует , молодой перспективный, физические и технические данные позволяют . Ну а там видно будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22
В общем кандидатов "море" есть из кого выбрать.)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:20
Хороший нападающий надо брать!
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