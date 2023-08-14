Форвард «Арсенала» может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

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вчера, 09:17

Нападающий «Арсенала» находится в сфере интересов «Тоттенхэма».

По информации источника, «шпоры» рассматривают игрока в качестве возможной замены ушедшему в «Баварию» Харри Кейну. «Канониры» установили ценник на Балогуна в размере 55 млн евро.

Также в шорт-листе «Тоттенхэма» находятся Ромелу Лукаку из «Челси» и Мехди Тареми из «Порту». Ещё один вариант — Гифт Орбан, но его, вероятно, рассматривают на перспективу.