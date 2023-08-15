Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Арнаутович близок к возвращению в «Интер» спустя 13 лет

сегодня, 00:51

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович вернётся в «Интер».

По данным источника, миланский клуб заплатит за трансфер форварда 10 млн евро (плюс бонусы).

Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет. Тогда нападающий провёл на правах аренды за «нерадзурри» всего 55 минут на поле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» подпишет вратаря «Манчестер Сити» вместо Нойера
Сегодня, 00:12
СлухиЗащитник «Барселоны» станет одноклубником Роналду
Вчера, 23:27
СлухиХавбек «Саутгемптона» принял решение перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»
Вчера, 23:07
СлухиПаредес близок к возвращению в «Рому»
Вчера, 18:20
СлухиЗайнутдинов продолжит карьеру в Турции
Вчера, 16:59
СлухиКайседо прошёл медосмотр в «Челси»
Вчера, 16:38
Сортировать
Все комментарии
7b2ewcmq7567
7b2ewcmq7567
сегодня в 07:41
Неужели помоложе не нашлось нападающих
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:36
Странный выбор 🤔
shlomo
shlomo
сегодня в 07:24
А нужен ли он Интеру.... думаю что уже не заиграет в Италии.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:00
И зачем он нужен, каждый по своему с ума сходит.
sapn67bbqhhf
sapn67bbqhhf
сегодня в 06:11
Толку с него всё равно уже не будет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:56
Для ротации можно купить
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:54
А в паспорт ему слабо посмотреть
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:24
Интернационале есть смысл укрепить линию нападения, этим летом ушли Ромелу Лукаку и Эдин Джеко, которые регулярно играли, хотя первый и не был железным игроком основы в прошлом сезоне.

Маркус Тюрам был подписан, и это серьёзное пополнение, но ему ещё надо будет адаптироваться, а так вообще он может стать основным нападающим и играть в паре с Лаутаро Мартинесом, но в начале чаще играть в основе вероятно будет Хоакин Корреа.

Марко Арнаутович уже немолод по футбольным меркам, но в целом игрок высокого уровня, и как игрок ротации должен хорошо подойти Интернационале, за который он уже выступал ранее, и сможет помочь и как основной футболист в некоторых турнирах и матчах с не самыми сильными командами Серии A, и как выходящий на замену игрок.

С учётом его темперамента эта роль ему должна подойти, главное не идти не тем путём в психологическом плане, может и упустить шанс быть регулярно полезным команде, но скорее всего сможет быть хотя бы довольно полезным игроком.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 