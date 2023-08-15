Арнаутович близок к возвращению в «Интер» спустя 13 лет

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович вернётся в «Интер».
По данным источника, миланский клуб заплатит за трансфер форварда 10 млн евро (плюс бонусы).
Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет. Тогда нападающий провёл на правах аренды за «нерадзурри» всего 55 минут на поле.
Маркус Тюрам был подписан, и это серьёзное пополнение, но ему ещё надо будет адаптироваться, а так вообще он может стать основным нападающим и играть в паре с Лаутаро Мартинесом, но в начале чаще играть в основе вероятно будет Хоакин Корреа.
Марко Арнаутович уже немолод по футбольным меркам, но в целом игрок высокого уровня, и как игрок ротации должен хорошо подойти Интернационале, за который он уже выступал ранее, и сможет помочь и как основной футболист в некоторых турнирах и матчах с не самыми сильными командами Серии A, и как выходящий на замену игрок.
С учётом его темперамента эта роль ему должна подойти, главное не идти не тем путём в психологическом плане, может и упустить шанс быть регулярно полезным команде, но скорее всего сможет быть хотя бы довольно полезным игроком.
Маркус Тюрам был подписан, и это серьёзное пополнение, но ему ещё надо будет адаптироваться, а так вообще он может стать основным нападающим и играть в паре с Лаутаро Мартинесом, но в начале чаще играть в основе вероятно будет Хоакин Корреа.
Марко Арнаутович уже немолод по футбольным меркам, но в целом игрок высокого уровня, и как игрок ротации должен хорошо подойти Интернационале, за который он уже выступал ранее, и сможет помочь и как основной футболист в некоторых турнирах и матчах с не самыми сильными командами Серии A, и как выходящий на замену игрок.
С учётом его темперамента эта роль ему должна подойти, главное не идти не тем путём в психологическом плане, может и упустить шанс быть регулярно полезным команде, но скорее всего сможет быть хотя бы довольно полезным игроком.