Арнаутович близок к возвращению в «Интер» спустя 13 лет

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сегодня, 00:51

Нападающий «Болоньи» вернётся в «Интер».

По данным источника, миланский клуб заплатит за трансфер форварда 10 млн евро (плюс бонусы).

Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет. Тогда нападающий провёл на правах аренды за «нерадзурри» всего 55 минут на поле.