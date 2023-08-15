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Клотет рассказал о причинах перехода в «Торпедо»

вчера, 09:43

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ответил на вопрос о причинах перехода в московский клуб.

Как я оказался в России? Очень просто. Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее.

Цель руководства — построить стабильный, надежный проект. Это как инвестиция в будущее: ты проходишь тяжелые времена для того, чтобы подняться наверх. Если пытаешься сократить время и получить что-то быстро, потом это может привести к проблемам. Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться.

Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушел бы ради него из «Брешии».

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Scorp689
Scorp689
вчера в 10:42
Молодец мужик, прирождённый торпедовец... Руки в масле, 63 в мыле....
adekvat
adekvat
вчера в 10:24
Что такое не везет и как с ним бороться?
Гость
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