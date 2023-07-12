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РПЛ утвердила состав правления на сезон 2023/24

вчера, 17:20

На общем собрании РПЛ был избран состав правления лиги сроком на 1 год.

В него вошли: президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
От клуба с наибольшим числом болельщиков никого, от второго после него - второстепенная фигура - Погорелов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Ну всё , правление избранно - можно спокойно ждать начало сезона.)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:53
Продолжаю думать, что ниже Абаева и Алаева только земля и вода=дно
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:33
ТОчно! Не хватает для коллекции Федуна,или лучше Заремы.Как думаешь,они ведут закулисную игру по определению дальнейшей судьбы "!Спартака"???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:32
Кошмар, сплошные неучи
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:44
...а от "Спартака" -Святой дух и Вера в будущее.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:47
Удивительно , что от Спартака ни кого нет...)....не пустили....
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:41
Что это изменит в российском футболе
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:33, ред.
Вроде бы небольшая новость, а многое объясняет - почему Фёдор Погорелов со своими весьма скромными журналистскими/комментаторскими возможностями постоянно отирался на каналах 100ТВ и радио "Зенит".

Братишка - заместитель Фурсенко/директор 100ТВ/зам директора "Национальной медиагруппы"/ныне исполнительный директор "Зенита, это прямо как в лотерею выиграть.
Гость
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