РПЛ утвердила состав правления на сезон 2023/24

На общем собрании РПЛ был избран состав правления лиги сроком на 1 год.
В него вошли: президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.
Братишка - заместитель Фурсенко/директор 100ТВ/зам директора "Национальной медиагруппы"/ныне исполнительный директор "Зенита, это прямо как в лотерею выиграть.
Братишка - заместитель Фурсенко/директор 100ТВ/зам директора "Национальной медиагруппы"/ныне исполнительный директор "Зенита, это прямо как в лотерею выиграть.