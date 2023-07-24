«Зенит» утвердил состав правления клуба

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сегодня, 21:21

«Зенит» объявил об утверждении состава правления клуба.

В состав коллегиального органа вошли 9 человек: председатель правления , главный тренер , заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию .

Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.