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«Зенит» утвердил состав правления клуба

сегодня, 21:21

«Зенит» объявил об утверждении состава правления клуба.

В состав коллегиального органа вошли 9 человек: председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:16
Все эти 9 человек будут руко водить (руками водить), получая каждый из бюджет не менее полмиллиона рублей. Все довольны, не так ли?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:48, ред.
А кто Аршавину что то там позволит развивать и чёта менять ? Должность у него в Зените, как у генерала без войска.
Хотя евреи газпромовским смекалистые. Хитрый ход сделали: типа Аршавин в правлении, - мол и гегемон слово молвить вправе... Типа того.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:34
А что? Аршавин может что-то развивать?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:32
Фамилии то половина не наши
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:32
Это знание никому ничего не даёт.Приняли к сведению.
Гость
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