«Зенит» утвердил состав правления клуба

«Зенит» объявил об утверждении состава правления клуба.
В состав коллегиального органа вошли 9 человек: председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.
Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.
Хотя евреи газпромовским смекалистые. Хитрый ход сделали: типа Аршавин в правлении, - мол и гегемон слово молвить вправе... Типа того.
Хотя евреи газпромовским смекалистые. Хитрый ход сделали: типа Аршавин в правлении, - мол и гегемон слово молвить вправе... Типа того.